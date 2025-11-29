¡Lo logró! Tigres UANL se hizo fuerte en casa, dio vuelta una historia que estaba complicada y finalmente se clasificó a semifinales de la Liguilla del Torneo Apertura. Los ‘Felinos’ tenían que golear en Nuevo León para poder continuar en carrera por el título y lo hicieron a la perfección: vencieron por 5-0 a Xolos e hicieron orgullosa a una afición que colmó el ‘Volcán’.

Los Universitarios cocinaron la clasificación en apenas un tiempo. Nicolás Ibáñez abrió el marcador a los 15 minutos, cortando una extensa sequía personal que daba indicios de buenas energías. Luego, Juan Brunetta, a los 30 y 39 minutos del primer tiempo, amplió la diferencia a favor de Tigres. En el complemento, Ozziel Herrera selló la clasificación poniendo el cuarto del resultado, y finalmente Juan Pablo Vigón le puso cifras definitivas al compromiso.

Los resultados del sábado en la Liguilla del Apertura 2025:

En el primer turno del día, Rayados eliminó al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo emocionante. Las ‘Águilas’ derrotaron por 2-1 al Monterrey, pero quedaron afuera del certamen por la caída 2-0 que habían sufrido en la ida. De este modo, el equipo de Domenec Torrent fue el primer clasificado del sábado.

En el segundo turno, Toluca eliminó al FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez, en el juego más chato de la jornada. Los ‘Diablos Rojos’ igualaron 0-0 con los ‘Bravos’, y gracias al triunfo por 2-1 de la ida, pudo hacerse valer y dejar afuera a los de Chihuahua. Así, los dirigidos por Antonio Mohamed se transformó en el segundo calificado.

En el tercer turno de la jornada, Tigres eliminó a Xolos en el Estadio Universitario de Nuevo León, en una apabullante victoria. Los ‘Felinos’ aplastaron por 5-0 al Tijuana en casa, y pudieron remontar la serie luego del doloroso 0-3 que habían sufrido en la ida. Con su goleada en casa, el conjunto de Guido Pizarro fue el tercero en sacar boleto.

Tigres está entre los cuatro mejores del Apertura [Foto: Getty]

¿Cuándo se define el último cupo a semifinales de la Liguilla del Apertura 2025?

La última plaza para las semifinales de estos Playoffs del Torneo Apertura será para Cruz Azul o Chivas de Guadalajara. ‘La Máquina’ y el ‘Rebaño Sagrado’ definirán ese último clasificado este domingo 30 de noviembre, desde el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 19.00 horas. En la ida igualaron 0-0 y por ahora clasifica Cruz Azul, excepto un triunfo de Chivas en Ciudad de México.

¿Cómo quedaron los cruces de semifinales de la Liguilla del Apertura 2025?

Con los primeros tres clasificados confirmados, así está en este momento el cuadro de semifinales de los Playoffs de esta edición de la Liga MX:

Toluca vs. Rayados – Toluca juega el segundo partido de local.

– Toluca juega el segundo partido de local. Tigres vs. Cruz Azul – Tigres juega el segundo partido de local.

Sin embargo, esto podría cambiar por completo si Chivas elimina a Cruz Azul este domingo. En caso de que eso sucediera, la opción alternativa del cuadro de semifinales de la Liguilla sería el siguiente:

Toluca vs. Chivas – Toluca juega el segundo partido de local.

– Toluca juega el segundo partido de local. Tigres vs. Rayados – Tigres juega el segundo partido de local.

En cualquiera de los dos escenarios podría darse un Clásico Regio: si clasifica Cruz Azul podría darse en la final, mientras que si clasifica Chivas se daría en semifinales. ¿Se chocarán los de la Sultana del Norte con los de Nuevo León?