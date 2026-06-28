Este domingo el insider César Luis Merlo dio a conocer que ya estaba todo avanzado para que Diego Rossi, actual jugador del Columbus Crew de la Major League Soccer, llegue como refuerzo de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026, por lo que se sumaría a la plantilla de Matías Almeyda para encarar esta nueva era.

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De esta manera, el delantero de la Major League Soccer ahora es de los esperados en el conjunto regiomontano debido a que ya tiene historia con uno de los equipos que más rivalidad tienen en la Liga MX, y además ha convertido anotaciones en partidos importantes ante Nahuel Guzmán, algo que llama mucho la atención.

Los goles de Diego Rossi a Nahuel Guzmán

En redes sociales se filtró un video con la recopilación de los tres videos con las anotaciones de Rossi hacia el arquero argentino. El futbolista uruguayo se ha encontrado en las competencias internacionales contra los Tigres, por lo que ha sido ahí donde ha concretado estas anotaciones, especialmente en la Concachampions.

La primera anotación fue en la Gran Final de la Concacaf Liga de Campeones de la edición 2020 cuando estaba en LAFC. En este duelo en Orlando Florida se ve cómo Rossi ve que Nahuel sale y levanta el balón desde el lado derecho para concretar la anotación. El segundo tanto ya fue cuando estaba en el Columbus Crew en los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions.

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En ese tanto soltó un potente disparo desde fuera del área y con un golpe de pierna izquierda para concretar la anotación. Y el último fue en los Cuartos de Final de vuelta, donde llegó cerca del área, con el pie izquierdo punteó el balón y marcó el tanto para su equipo, siendo esta la tercera y última anotación que le hizo.

Todos los Goles de Diego Rossi a Nahuel Guzmán. pic.twitter.com/AGKEYj021U — Victor Galicia (@vecerro) June 28, 2026

En síntesis

El delantero uruguayo Diego Rossi llegará a Rayados de Monterrey con un historial de tres goles anotados frente a Nahuel Guzmán , arquero de Tigres, el acérrimo rival de la ciudad.

llegará a Rayados de Monterrey con un historial de tres goles anotados frente a , arquero de Tigres, el acérrimo rival de la ciudad. Su primera anotación contra el portero argentino ocurrió en la Final de la Concachampions 2020 en Orlando, Florida, cuando Rossi militaba en Los Angeles FC (LAFC).

en Orlando, Florida, cuando Rossi militaba en Los Angeles FC (LAFC). Los otros dos tantos los consiguió vistiendo la camiseta del Columbus Crew durante los partidos de ida y vuelta de los Cuartos de Final de la misma competencia internacional.