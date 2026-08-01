Mientras Matías Almeyda gana 5 millones en Rayados de Monterrey, el salario de Hernán Crespo en Atlas

Este sábado la Liga MX entregó un emocionante partido por la Jornada 3 del Apertura 2026 entre Atlas y Rayados. En Jalisco, los de Monterrey se impusieron por 2-0 gracias a los tantos de Diego Rossi y Lucas Ocampos para darle una alegría a su entrenador, Matías Almeyda, el argentino que se ha transformado en uno de los mejores pagos del ámbito doméstico, por encima de varios de sus colegas, incluido su rival del 1 de agosto, Hernán Crespo.

Publicidad

Ambos llegaron para tomar el mando de Rayados y Atlas, respectivamente, en la previa del inicio del Apertura, con realidades distintas en cuanto a jerarquía de plantillas, pero con la misma ambición de llegar lejos en la competencia de la segunda mitad del año. En ese sentido, las directivas de Monterrey y de los Zorros realizaron fuertes apuestas económicas en sus contratos para respaldarlos con contundencia.

La diferencia de salarios entre Matías Almeyda y Hernán Crespo

En ese sentido, antes de su llegada oficial a Rayados se filtró que el salario anual de Almeyda alcanza los 5 millones de dólares. La realidad de Crespo es bastante distinta, quien, a pesar de no haberse confirmado de manera oficial, estaría recibiendo un pago de 1.5 millones de la moneda estadounidense en el curso de 12 meses completados.

Matías Almeyda y Hernán Crespo se fundieron en un abrazo antes del inicio del partido. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Tanto dentro de la cancha como fuera, la victoria fue para Almeyda sin dudas. Rayados avanza a paso firme mientras intenta consolidar un proyecto con un DT que ya sabe lo que es ganar cosas importantes en México, tal como lo hizo en su momento con las Chivas de Guadalajara. Por su parte, Crespo está viviendo su primera experiencia en la Liga MX y aún resta por definir qué tanto éxito al frente de Atlas.

Respecto al ámbito deportivo, ambos equipos llegaron a la línea de los seis puntos. Tras dos victorias de forma consecutiva, Atlas cayó por primera vez y le dijo adiós a un comienzo de Apertura próspero, mientras que Rayados se recuperó de la derrota ante Necaxa la jornada pasada y también cosechó su segundo éxito. Con algunos encuentros por disputarse, Monterrey marcha cuarto, mientras que Atlas se ubica séptimo.

En síntesis

El entrenador Matías Almeyda lideró la victoria de Rayados por 2-0 ante Atlas.

lideró la victoria de Rayados por 2-0 ante Atlas. El partido de la Jornada 3 de la Liga MX se disputó el 1 de agosto .

. El salario anual de Almeyda alcanza los 5 millones de dólares en Monterrey.