El golero argentino se sometió a un delicado tratamiento que lo marginará de las canchas en un tramo crucial.

Lo que empezaba a ser una posibilidad terminó siendo una posibilidad en Monterrey. Esteban Andrada lo decidió con los médicos y fue operado tras las dolencias que lo venían aquejando en la rodilla. El guardameta argentino aceptó lo mejor para su físico y puso por delante la opinión de los profesionales respecto a su condición.

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Durante una sesión de entrenamiento, el portero de Rayados sufrió una lesión meniscal que lo obligó a frenar su actividad. Durante el último par de semanas, el golero había estado al margen del grupo y trabajando diferenciado junto a los doctores. Tras darle vueltas a su situación, finalmente se optó por intervenirlo quirúrgicamente.

Este jueves por la tarde, Esteban Andrada se sometió a una artroscopía en la rodilla, cirugía que se realizó de manera exitosa. A partir de ahora, el arquero del Monterrey deberá tener un breve reposo y luego iniciar su recuperación en El Barrial. Será baja para los próximos compromisos de Rayados en la temporada de la Liga MX.

Esteban Andrada, una baja sensible para MTY [Foto: Getty]

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¿Qué es una artroscopía, la operación de Esteban Andrada en Rayados?

La cirugía que le hicieron al guardameta del Monterrey es un tratamiento donde se realizan dos incisiones pequeñas en la rodilla para retirar el tejido dañado. A través de esos agujeros, el traumatólogo coloca una cámara que le permite ver mejor el interior de la articulación. Consciente del estado de la zona, se utilizan instrumentos para reparar el daño y luego se cierra la herida.

¿Cuánto tiempo demandará la recuperación de Esteban Andrada en Rayados?

Según reportó el reconocido corresponsal regio Vladimir García, ‘Sabandija’ estará fuera de las canchas por un mes y medio. De esta manera, se perderá el resto de la Liguilla de este Apertura 2026, donde Monterrey no podrá contar con él. El argentino recién se podrá incorporar en la pretemporada, si es que continúa en la institución.

Mientras Esteban Andrada esté transitando su período de puesta a punto, Luis ‘Mochis’ Cárdenas tendrá la tarea de reemplazarlo en el arco de Rayados. El portero suplente del Monterrey viene de tener una gran actuación ante el América, pero deberá repetirlo en la revancha. El equipo de Matías Almeyda lo necesitará más que nunca.