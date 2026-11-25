Matías Almeyda no podrá usar a su “once ideal” para la ida de los cuartos de final del Apertura 2026, donde su equipo empieza su camino de Liguilla hacia el título. Más allá de la buena semana que tuvo el grupo entrenando en El Barrial, finalmente Rayados llegará un poco diezmado al primer encuentro de la serie de Playoffs.

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Algo que se podía imaginar en la antesala y que se terminó confirmando sobre la hora, es que Esteban Andrada no defenderá el arco ante el América este miércoles. El argentino ya se había ausentado de manerai mprevista en el último partido de Rayados en el torneo, y mantendrá su falta en este inicio de la Fiesta Grande.

La imposibilidad de utilizar al guardameta habitualmente titular en Monterrey surge de su lesión meniscal que sufrió la semana pasada. Todavía no se ha decidido internamente si el golero será sometido a intervención quirúrgica. Es que si fuese operado, Esteban Andrada tendría que perderse todo lo que queda del año.

Ahora bien, lo que sí no estaba en los planes de Rayados era que Diego Rossi quedó descartado apenas un rato antes de la ida. No había noticias sobre el delantero uruguayo hasta ahora, que en la previa del juego ante el América se supo que no verá minutos. Será una baja sensible para ‘La Pandilla’ en el duelo de esta noche.

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De acuerdo a lo reportado por Felipe Galindo a falta de algunas horas para el Rayados vs. América, Diego Rossi padeció una pequeña lesión muscular. La “buena noticia” dentro de esta adversidad es que el corresponsal mencionó que sí estaría disponible para la revancha de cuartos de final. Hoy mirará el partido desde fuera.