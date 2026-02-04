¿Juega Anthony Martial? Las alineaciones de Xelajú vs. Rayados por la Concachampions 2026

Este miércoles es día de Concachampions para los equipos mexicanos. En el primer turno del día, será Rayados de Monterrey en el encargado de darle inicio a a la acción con un interesante duelo ante Xelajú de Guatemala. Aunque en los papeles previos, el elenco de la Liga MX tiene todo para quedarse con el encuentro, no se tratará de una historia sencilla, por lo que Domenec Torrent se ve en la obligación de utilizar a sus mejores hombres.
En ese contexto, se espera que los españoles Óliver Torres y Sergio Canales sean parte del XI inicialista. A su vez, si no median inconvenientes de última hora, se imagina que Anthony Martial estará acompañando a sus coterráneos europeos en el frente de ataque, por lo que Rayados contará con un equipo de gala para iniciar de la mejor manera su camino en la competencia internacional.
En esta primera ronda, las sorpresas están al alcance de la mano, por lo que Rayados no quiere sufrir ningún sobre salto en su visita a tierras guatemaltecas para poder dejar el resultado lo más favorable posible y definir la historia en casa con el objetivo de adentrarse en los octavos final del certamen.
El inicio del encuentro está previsto para las 19:00hs del Centro de México, 20:00hs en Bogotá y 22:00hs en Buenos Aires. Toda la transmisión podrá ser seguida mediante la plataforma de Disney+ y Fox One de manera exclusiva desde cualquier parte de Latinoamérica y México, respectivamente.
Alineación de Xelajú para recibir a Rayados
- Rubén Silva
- Manuel Romero
- Yilton Díaz
- Jesús López
- Steven Cárdenas
- Derickson Quirós
- Javier González
- Kevin Ruiz
- Claudio de Oliveira
- Jorge Aparicio
- Javier Longo
Alineación de Rayados para visitar a Xelajú
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Gerardo Arteaga
- Carlos Salcedo
- Daniel Aceves
- Fidel Ambríz
- Oliver Torres
- Sergio Canales
- Jesús Corona
- Anthony Martial
- Roberto de la Rosa
