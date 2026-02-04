Es tendencia:
logotipo del encabezado
RAYADOS DE MONTERREY

¿Juega Anthony Martial? Las alineaciones de Xelajú vs. Rayados por la Concachampions 2026

Repasa al detalle la información más importante de un duelo fundamental para el elenco mexicano.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Anthony Martial será titular ante Xelajú por la Concachampions.
© GETTY IMAGESAnthony Martial será titular ante Xelajú por la Concachampions.

Este miércoles es día de Concachampions para los equipos mexicanos. En el primer turno del día, será Rayados de Monterrey en el encargado de darle inicio a a la acción con un interesante duelo ante Xelajú de Guatemala. Aunque en los papeles previos, el elenco de la Liga MX tiene todo para quedarse con el encuentro, no se tratará de una historia sencilla, por lo que Domenec Torrent se ve en la obligación de utilizar a sus mejores hombres.

Publicidad

En ese contexto, se espera que los españoles Óliver Torres y Sergio Canales sean parte del XI inicialista. A su vez, si no median inconvenientes de última hora, se imagina que Anthony Martial estará acompañando a sus coterráneos europeos en el frente de ataque, por lo que Rayados contará con un equipo de gala para iniciar de la mejor manera su camino en la competencia internacional.

Tweet placeholder

En esta primera ronda, las sorpresas están al alcance de la mano, por lo que Rayados no quiere sufrir ningún sobre salto en su visita a tierras guatemaltecas para poder dejar el resultado lo más favorable posible y definir la historia en casa con el objetivo de adentrarse en los octavos final del certamen.

Publicidad

El inicio del encuentro está previsto para las 19:00hs del Centro de México, 20:00hs en Bogotá y 22:00hs en Buenos Aires. Toda la transmisión podrá ser seguida mediante la plataforma de Disney+ y Fox One de manera exclusiva desde cualquier parte de Latinoamérica y México, respectivamente.

Alineación de Xelajú para recibir a Rayados

  • Rubén Silva
  • Manuel Romero
  • Yilton Díaz
  • Jesús López
  • Steven Cárdenas
  • Derickson Quirós
  • Javier González
  • Kevin Ruiz
  • Claudio de Oliveira
  • Jorge Aparicio
  • Javier Longo

Alineación de Rayados para visitar a Xelajú

  • Luis Cárdenas
  • Ricardo Chávez
  • Gerardo Arteaga
  • Carlos Salcedo
  • Daniel Aceves
  • Fidel Ambríz
  • Oliver Torres
  • Sergio Canales
  • Jesús Corona
  • Anthony Martial
  • Roberto de la Rosa
Publicidad

En síntesis

  • Rayados de Monterrey enfrenta a Xelajú este miércoles en la primera ronda de Concachampions.
  • El técnico Domenec Torrent alineará a Torres, Canales y Martial como titulares.
  • El partido inicia a las 19:00hs (Centro México) con transmisión por Disney+ y Fox.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
¿Por qué no juega Sergio Canales el Xelajú vs Rayados de Concachampions?
Rayados de Monterrey

¿Por qué no juega Sergio Canales el Xelajú vs Rayados de Concachampions?

El resultado que necesita Pumas para clasificar en Concachampions
Pumas de la UNAM

El resultado que necesita Pumas para clasificar en Concachampions

Alineaciones del Forge vs Tigres para la Concachampions
Club Tigres

Alineaciones del Forge vs Tigres para la Concachampions

El posible fichaje de América si se va Rodrigo Aguirre
Liga MX

El posible fichaje de América si se va Rodrigo Aguirre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo