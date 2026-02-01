La salida del goleador Germán Berterame a Inter Miami supuso una gran suma de dinero para Rayados pero, a su vez, fue un dolor de cabeza para la directiva de los Albiazules ya que tuvo que poner manos a la obra en pleno Clausura 2026 para encontrar a su reemplazo.

Ahora, tras varios nombres en carpeta, la institución regiomontana llegó a un acuerdo para la contratación del delantero Uros Djurdjevic, quien estuvo hasta este mismo fin de semana como jugador de Atlas. El periodista Willie González dio la noticia y los detalles del traspaso.

Así inició: “Pues ya hay humo blanco. Uros Durdevich, el montenegrino, es nuevo jugador de la Pandilla del Cerro de la Silla. El Monterrey ha acordado su compra definitiva con el Atlas de Guadalajara. Durdevich, de 31 años de edad, montenegrino, se convierte en el nuevo centro delantero del equipo Los Rayados de Monterrey“.

Además, agregó: “Y hace unos minutos mi compañero y amigo Santiago Fourcade me llamó para confirmar la información. Me dice Santi: ‘Willi, tengo la información de que ya están muy cerca’. Hice un par de llamadas y efectivamente la información de Santi tiene toda la razón del mundo“.

Y detalló: “Pagaron 2.8 millones de dólares por él 2.8 millones de dólares por él y ha firmado un contrato con el Monterrey por 2.5 años es decir, dos años y medio se queda con la pandilla del Cerro de la Silla. Así es que, información exclusiva de Santiago Fourcade y de un servidor“.

¿Cómo fue el ciclo de Uros Djurdjevic en Atlas?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el atacante fue parte de 49 compromisos con los Zorros en su estadía entre julio de 2024 y enero de 2026, siendo titular en 38 de ellos. Realizó 20 anotaciones y además realizó 4 asistencias.

