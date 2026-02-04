Este miércoles es el debut de Rayados de Monterrey en la Concacaf Champions Cup, el conjunto tuvo que hacer el viaje a Guatemala para poder disputar este enfrentamiento como visitantes. De esta manera, uno de los ausentes para este viaje es precisamente Sergio Canales, quien no se fue con el equipo y queda descartado.

La situación de estas últimas cuatro fechas de la Liga MX ha hecho que varios de los jugadores del equipo salgan lesionados, fácilmente cuatro elementos no hicieron el viaje debido a ciertas molestias físicas, entre ellos Carlos Salcedo. Esto ha generado preocupación de cara a un duelo con el América el próximo fin de semana.

¿Por qué no juega Sergio Canales?

Es por esta razón que Doménec Torrent decidió no arriesgar a Canales en este encuentro ante Xelajú, si bien ya tenía una lista de jugadores con molestias, lo peor sería que uno de sus elementos clave saliera con una sobrecarga, ya que ha sido parte fundamental en estos cuatro duelos del inicio del torneo, así que permanece en Monterrey.

Aunque este duelo es importante para la escuadra, parece ser que el estratega piensa que tiene suficientes piezas para conseguir la victoria y como siguiente opción podría apelar al partido de vuelta en el Estadio BBVA, así en caso de no conseguir una victoria, su fuerte sería contar con todos para el siguiente duelo en casa.

Cabe mencionar que haciendo una comparación, para el estratega será mucho más importante sacar un buen resultado en la Ciudad de México el próximo sábado ante las Águilas que el duelo de Concachampions. De esta manera, Canales evita realizar ese viaje y la carga del encuentro de hoy para estar al 100% para este juego.

En síntesis