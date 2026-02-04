Hasta el momento Pumas marcha entre los 8 primeros de la tabla general de la Liga MX, y ayer en el juego de la Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup ante San Diego se esperaba que los resultados fueron buenos. Empezaron bien, pero en menos de media hora cayeron por goleada de 4-1 y ponen en riesgo su clasificación a la siguiente fase la Concachampions.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con lo sucedido en el partido varios errores defensivos provocaron que el equipo les diera la voltereta. El gol de Robert Morales no fue suficiente para que la escuadra de Efraín Juárez mantuviera esa ventaja y sobre todo, no fue posible que el equipo metiera más goles en busca de mayor pelea por el marcador.

Lamentablemente con este resultado los universitarios estarían fuera de la competencia si se terminara así. Pero tienen un segundo juego a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario donde la idea es hacer pesar el inmueble y conseguir el marcador. El problema es que lo tiene muy complicado por dos razones importantes.

El primer problema es que en Ciudad Universitaria no les ha ido también desde el torneo anterior. Justamente ante Santos fue la primera victoria que obtuvieron, aunque ese sí fue un 4-0, un marcador que les serviría, pero el rival ayudó. El segundo problema es que en la Concacaf sí se cuenta el gol de visitante y complica todo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué necesita Pumas para clasificar?

Ante ello, lo que Pumas necesita para avanzar es precisamente que puedan mantener un resultado de 3-0, eso sí no de ventaja, sino mantener ese cero en la portería, porque en caso de que les hagan gol la cosa se complica y tendrían que hacer dos más para poder clasificar. El ideal es conseguir esos tres o más tantos sin permitir el gol.

En síntesis