Rayados de Monterrey busca mejorar lo hecho en la última temporada. El club regio no logró cumplir con los objetivos que se había propuesto en 2025 y ahora espera convertirse en un candidato sólido para pelear en lo más alto durante el Clausura 2026.

El mercado de pases fue relativamente tranquilo comparado con años anteriores. Pero si salidas importantes como la de Sergio Ramos que no quiso renovar su vínculo y la de Germán Berterame que en los próximos días se sumaría a Inter Miami.

Sin embargo, en las últimas horas empezó a circular un rumor que sorprendió a los aficionados. Se trata de la posible salida de un futbolista histórico que lleva muchos años defendiendo la camiseta albiazul y que volvería a su país de origen en el mercado de pases de verano.

De acuerdo a lo informado por Deportes RCN de Colombia, una vez que finalice el Mundial 2026, Stefan Medina jugará en el club que lo vio nacer: Atlético Nacional. Así, el defensor dejará Rayados después de 12 años de trayectoria en el club regiomontano.

Durante este tiempo, Medina solo salió una vez de Rayados para jugar cedido a préstamo en Pachuca entre 2016 y 2017, mientras que el resto de su carrera la pasó en Monterrey, consolidándose como un jugador histórico dentro de la institución.

Los títulos que ganó Stefan Medina en Rayados

Liga MX: Apertura 2019

Apertura 2019 Copa MX: Apertura 2017, 2019–20

Apertura 2017, 2019–20 CONCACAF Champions League: 2019, 2021

