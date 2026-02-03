Como si Puebla no tuviese ya suficientes problemas, como encontrar una identidad futbolística, regularidad y mejores resultados, ha sumado una nueva conflicitiva. Se ha sabido que ‘La Franja’ deberá cambiar la localía en este 2026, y no podrá acabar el primer semestre jugando en el recinto que habitualmente es su casa.

En las últimas horas, fuentes de Récord han podido confirmar que Puebla abandonará temporalmente el Estadio Cuauhtémoc, su hogar de cada fin de semana. El cuadro camotero ya fue notificado de las razones y los pasos a seguir para dejar el recinto que utiliza cada jornada de local y mudarse a otro territorio ajeno.

Según el reporte en cuestión, el estadio tendrá que ser entregado al gobierno como parte de los preparativos para el Mundial que se celebrará a mitad de año. Durante este período, el establecimiento será utilizado por las autoridades para actividades, eventos o adecuaciones vinculados a la Copa del Mundo. Y por supuesto, no se podrá usar para la Liga MX.

Puebla comienza a decir adiós al Coloso de Maravillas [Foto: Getty]

De acuerdo a la información revelada por el periodista René Tovar de aquel portal, ‘La Franja’ deberá cederlo al estado a partir del 14 de marzo. El viernes 13 de marzo, Puebla jugará ante Necaxa en el Cuauhtémoc su último partido allí hasta que se les devuelva el estadio. Luego de ese encuentro, quedará reservado para fines relacionados con la competencia de la FIFA.

Hasta el momento no hay una nueva sede definida para que Puebla dispute sus compromisos restantes del Clausura 2026. Ahora que la institución está al tanto de sus obligaciones con el gobierno, comenzará a evaluar alternativas y a negociar el alquilar con otros clubes. Tiene un mes y medio para conseguir al ‘sucesor transitorio’ del Coloso de Maravillas.

En su nuevo estadio, Puebla jugará tres partidos como local fuera del Cuauhtémoc: FC Juárez, Léon y Querétaro. Estos encuentros corresponden a las jornadas 13, 14 y 17 de la fase regular, donde el equipo se juega una posible clasificación a Play-in o Liguilla. Con más razón, la directiva camotera tendrá que ser precisa para escoger el anfitrión más adecuado para sustituir al propio.

Es de público conocimiento que el Estadio Cuauhtémoc no será sede de partidos de la Copa del Mundo. No obstante, y si bien no está claro oficialmente cuál será su función, la intención es que sirva de base operativa o sede de entrenamientos para alguna selección mundialista. Para ello, tiene que someterse a una serie de reformas, mejoras y trabajos desde marzo en adelante. Una vez finalizada la competición, Puebla volverá a casa.

En lo que va del Torneo Clausura, ‘La Franja’ ha comenzado con el pie derecho en su hogar: obtuvo 4 puntos de 6 posibles en el Cuauhtémoc en este inicio de 2026. Primero venció por 2-1 a Mazatlán y luego igualó 0-0 con el campeón Toluca, jugando casi todo el partido con un hombre de menos. Su próximo partido en casa y uno de los últimos antes de la mudanza, será ante Pumas UNAM, en otro duro duelo en el Coloso de Maravillas. ¿Cómo le irá previo a la despedida?

