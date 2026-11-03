¿Hugo Cuypers tuvo molestia con Lucas Ocampos?

Esto es lo que mencionó Cuypers en conferencia de prensa después de una molestia que habrían percibido con Lucas Ocampos.

En los últimos días se han compartido algunos videos en redes sociales en donde Lucas Ocampos no pasaba la pelota en jugadas importantes a Hugo Cuypers, por lo que empezaron los rumores sobre un vestidor roto en Rayados entre estos dos jugadores, por lo que el belga aclaró la situación.

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Y es que hay que mencionar que además de esto, pudimos ver que Ocampos en los cobros de penal ya había fallado y de nueva cuenta lo hizo, por lo que para estos tiros la opción que podría darse era la de Cuypers, sin embargo, Lucas seguía cobrándolos.

¿Hay problemas entre Cuypers y Ocampos?

Estas dos situaciones comenzaron a sonar entre los aficionados al conjunto regiomontano y fue previo al duelo ante Toluca de la Jornada 16 que Cuypers fue cuestionado por la prensa respecto a si en realidad había un problema con su compañero por estas cuestiones.

Fue así que Hugo desmintió que existiera una situación, incluso dejó en claro que el ambiente en el grupo es muy bueno. Además, hay que mencionar que en el arranque del torneo Ocampos se mantenía como goleador en la tabla, por lo que era normal que cobrara los penales o que se decidiera a tirar durante el partido.

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“Para mí eso no es la verdad y tú puedes creerme que el ánimo en el equipo está muy bien y si fallamos algunas veces en el último pases para crear mejores oportunidades, pero estoy seguro que no es un tema de egoísmo o algo más”, detalló el belga.

En síntesis