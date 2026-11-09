Los 3 equipos que podrían perder puntos importantes por regla de menores

Ya terminó la Jornada 16 y tras el parón de la Fecha FIFA los equipos de la Liga MX tendrán que esperar para saber quiénes y en qué posición quedan en el Apertura 2026. La pelea por la Liguilla es compleja, por lo que son varios los clubes que están peleando por llegar a la Fiesta Grande, pero dependen de lo que pase en la Jornada 17.

Publicidad

Aunque son varios equipos los que pelean ese sexto, séptimo y octavo lugar, la realidad es que algunos equipos se podrían poner el pie solos con la regla de minutos para menores. Puesto que a una fecha de culminar la fase regular, hay quienes aún no cumplen con lo acordado y podrían recibir el castigo de restarles tres puntos.

Si esto pasara con aquellos que pudieron alcanzar la zona de Liguilla, pero que no cumplen con ese requisito podrían quedarse fuera y cederle su lugar a otro en la mesa. Tomando en cuenta la tabla de menores, ya varios conjuntos han cumplido, pero tres de los que en este momento buscan la clasificación están en riesgo de no lograrlo.

¿Quiénes podrían perder la Liguilla por minutos de menores?

El primero de ellos es León, quien tras empatar con Chivas logró meterse, pero a falta de una fecha aún le restan 91 minutos, que sin problema podrían cumplirse, pero no deben pasarlo por alto, de lo contrario se quedaría fuera si alguno de los que viene abajo logra sumar puntos. El segundo es Gallos Blancos y el tercero es Rayados de Monterrey.

Publicidad

La buena noticia con estos dos últimos conjuntos es que tienen un partido pendiente de la Jornada 7 y que se disputará el próximo fin de semana, por lo que tienen dos juegos para conseguir lo acordado. En el caso de Querétaro sólo les restan 46 minutos y a los regiomontanos aún 108 minutos; por lo que sí podrían cumplirlos en ambos duelos.

En síntesis