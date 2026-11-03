Hugo Cuypers analiza las opciones de Rayados para clasificar a la Liguilla y señala su mayor falencia

Además de señalar la mayor falencia del equipo, Hugo Cuypers fue claro con las opciones que tiene Rayados de entrar a la Liguilla en el Apertura 2026.

Los Rayados de Monterrey entraron de lleno en el tramo definitivo del calendario con la encomienda de asegurar un boleto directo a la Liguilla del Apertura 2026. Ubicados de momento fuera de los primeros ocho peldaños de la clasificación, los dirigidos por Martín Almeyda tendrán tres compromisos por delante para sellar su contraseña hacia la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Publicidad

La Pandilla dejó escapar una oportunidad inmejorable para instalarse en puestos de privilegio durante su más reciente visita ante los Xolos de Tijuana. En un duelo marcado por constantes volteretas y desatenciones defensivas, un tanto agónico de Adonis Preciado decretó el 3-3 definitivo, provocando que dos puntos clave se le escaparan de las manos al conjunto regiomontano.

Entre las notas destacadas de esa velada sobresalió Hugo Cuypers, quien firmó un doblete para la causa albiazul; no obstante, con miras al cierre de la fase regular, el romperredes tiene claro cuál es el punto fino a corregir: “El ánimo en el equipo está muy bien. Y sí, faltamos algunas veces en los últimos pases paracrear mejores oportunidades, pero esto no es una cosa de egoísmo o algo más“, puntualizó el belga en conferencia de prensa este martes 3 de noviembre.

Pese al tropiezo, el cuadro de la Sultana del Norte mantiene una ventaja táctica sobre sus competidores directos gracias al compromiso pendiente frente a Querétaro, reprogramado para el próximo 14 de noviembre: “Pienso que tenemos mucha resiliencia y mucha intensidad. A la mayoría del equipo nos gusta competir, y en este formato, que todo es posible, sabemos que tenemos tres finales más y después vamos a ver“, agregó el artillero europeo.

Publicidad

¡HAY CONFIANZA!



Hugo Cuypers aseguró que el equipo confía en sus posibilidades de meterse a la Liguilla: “Nosotros pensamos que vamos a clasificarnos a Liguilla”. 👀🔥 pic.twitter.com/TXWA4QvsfR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 3, 2026

Las opciones de Rayados de clasificar a la Liguilla

Con una cosecha de 21 unidades tras 14 partidos disputados, Monterrey se sitúa en el noveno escalón general, respirándole en la nuca a la zona que otorga boletos directos a la fase final. De hecho, la escuadra albiazul se encuentra a tan solo un punto de distancia respecto a Santos Laguna, León y Xolos, clubes que suman 22 unidades pero con 15 cotejos jugados, es decir, una presentación más en el certamen.

Bajo este escenario, Cuypers se mostró optimista respecto al potencial del plantel para consumar el objetivo trazado: “Para nosotros, pensamos que vamos a clasificamos al liguilla. Tenemos tres partidos más. Sabemos que nos falta consistencia, no solo en un partido, el primer tiempo, el segundo tiempo, pero de partido a partido también. Y sí, ahora estamos afuera, es nuestra culpa, pero muchas cosas son buenas también y cada partido es difícil. Está en nuestras manos ahora clasificar“.

Publicidad

La siguiente escala para Rayados será frente al Toluca por la Jornada 16 este sábado 7 de noviembre, adversario que arrastra una racha negativa de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX. Posteriormente vendrán las citas contra Querétaro y Pumas, las últimas cartas sobre la mesa que tendrá Monterrey para amarrar su boleto a la postemporada y evitar una prematura despedida en el certamen.

En síntesis