Querétaro vs Rayados: Fecha, Horario y Transmisión

Debido al tema de la Leagues Cup, uno de los partidos que se retrasó fue el de Querétaro vs Rayados. La Jornada 7 se disputará meses después y justo en la Fecha FIFA. Ahora es uno de los partidos más importantes para varios equipos que aún están peleando por la clasificación a Liguilla, incluidos los dos que disputarán este encuentro.

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Este es el último partido pendiente de la fase regular por el Apertura 2026 en la Liga MX, tanto Monterrey como Gallos Blancos están en busca de la clasificación a los Cuartos de Final y el resultado de este partido puede ser el boleto que han estado buscando para poder acercarse y dejar fuera a algunos otros que sueñan con arrebatarles el lugar.

Un empate en este duelo no sirve de mucho ni para uno, ni para otro, aunque les restaría la última jornada para definirlo. El conjunto que pueda vencer en este partido se metería a la clasificación y sólo tendría que sellar en la Fecha 17 para mantenerse, el problema es que los dos tienen la misma oportunidad hasta el momento.

Fecha y hora del Querétaro vs Rayados

Este enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre del 2026 a las 17:00 horas del centro de México. Aquí la ventaja es para los locales, quienes podrían asegurar en casa, ya que se jugará en el Estadio Corregidora en Querétaro. Con esta oportunidad el conjunto de los Gallos podría obtener un beneficio.

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Dónde ver el Gallos Blancos vs Monterrey

El problema es que no será un partido televisado de manera abierta, sino que irá de manera exclusiva por FOX y FOX ONE. El hecho de que los Gallos sean los locales sólo mandarán la transmisión a la cadena que tiene sus duelos y en este caso sólo será por esta plataforma de streaming o en el canal de paga para seguir el encuentro.

En síntesis