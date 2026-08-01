Las alineaciones del Atlas vs Rayados

Este sábado se disputa el duelo de Atlas vs Rayados en el Estadio Jalisco como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX, por lo que Hernán Crespo y Matías Almeyda tendrán que salir con su mejor cuadro para el partido en busca de conseguir los tres puntos, sobre todo porque los Rayados vienen de perder como visitante.
Ante ello, el “Pelado” buscará tener un cuadro competitivo para este partido y conseguir su victoria de visita. No será un partido sencillo, ya que el conjunto rojinegro viene de un par de victorias en sus partidos anteriores y en casa es posible que tengan más confianza. Por ello, buscarán salir con los titulares que más les aporten en el terreno de juego.
Hay que recordar que los Zorros llegan con seis puntos en la posición cuatro de la tabla general, mientras que la Pandilla está en el número 11 con tres unidades hasta el momento. La victoria de Monterrey podría conseguir un empate en puntos, pero en caso de que los de Guadalajara lo logren se pondrán más a la cabeza.
Alineación de Atlas
- Camilo Vargas
- Gustavo Ferrareis
- Manuel Capasso
- Edgar Zaldívar
- Milton Valenzuela
- Duk
- Rodrigo Schlegel
- Sergio Hernández
- Ryan Mmaee
- Alfonso González
- Aldo Rocha
Alineación de Rayados
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Daniel Aceves
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Óliver Torres
- Luca Orellano
- Jesús Corona
- Lucas Ocampos
- Diego Rossi
En síntesis
- Atlas y Rayados se enfrentan en la Jornada 3 del Apertura 2026.
- Atlas suma seis puntos en la tabla general y Monterrey acumula tres unidades.
- Matías Almeyda y Hernán Crespo dirigen el encuentro en el Estadio Jalisco.