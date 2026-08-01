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Un joven de las Fuerzas Básicas de Rayados tendrá una prueba en la academia de Benfica

Un joven de 16 años tendrá la oportunidad de probarse en uno de los equipos más importantes de Portugal.

Un canterano de Rayados va al Benfica
© Imago7Un canterano de Rayados va al Benfica

Rayados en los últimos años envió a ciertos canteranos a Europa para que se prueben allí y muestren su potencial. En este caso le habría llegado el turno a Paxon Ruffin, joven de 16 años que se encuentra en las Fuerzas Básicas de Monterrey.

De acuerdo a lo informado por el periodista Yeudiel Pacheco de Fox Sports, Paxon Ruffin tendrá una prueba de dos semanas en la academia del Benfica, equipo que observa desde hace tiempo al atacante de la Pandilla.

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Según lo revelado, incluso en el Benfica podría tener la intención de firmar un precontrato con el joven para asegurar su futuro una vez que cumpla los 18 años. Esta prueba de dos semanas será importante para que el equipo luso vea más de carca al joven.

Paxon Ruffin también forma parte de las juveniles de México y este año jugó cuatro partidos con la Sub16 del Tri en partidos amistosos frente a Portugal, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra.

Jugadores como César Garza, José Urías y Aldahir Valenzuela son otros nombres de canteranos de Monterrey que tuvieron experiencias europeas como jóvenes, aunque en este caso los tres fueron al Dundee FC de Escocia.

En síntesis

  • Paxon Ruffin realizará una prueba de dos semanas en la academia del Benfica.
  • El atacante de 16 años Paxon Ruffin pertenece a las Fuerzas Básicas de Rayados.
  • El futbolista Paxon Ruffin disputó cuatro partidos con la Selección Mexicana Sub-16 en 2026.
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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