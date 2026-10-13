La Regla de Menores puede generarle complicaciones a Monterrey en caso de no cumplirla en este cierre de etapa regular.

Rayados por ahora no se está metiendo en la Liguilla debido a que se ubica 10° en la Liga MX con 14 puntos, aunque hay que recordar que Monterrey tiene un partido pendiente por disputar. No obstante, el club regiomontano debe estar atento a otro aspecto que podría perjudicarlo en la tabla.

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Rayados es uno de los equipos que menos le ha dado minutos a jóvenes y está penúltimo en la tabla de la Regla de Menores. Matías Almeyda ha manifestado que Monterrey no es un club de amigos y que solo pondría en campo a los que ve que pueden aportar.

No obstante, en caso de no cumplir con la Regla de Menores, Rayados se arriesga a una quita de 3 puntos y también a una sanción económica. Por lo pronto el conjunto regiomontano solo sumó 469 minutos de jóvenes nacidos a partir de 2004; el líder en esta tabla es Xolos con 1805 minutos.

Los 469 minutos de Monterrey en el Apertura 2026 se reparten entre cinco futbolistas en total: César Garza (223 minutos), Iker Fimbres (106 minutos), Omar Gálvez (89 minutos), Aldo De Nigris (28 minutos) y Cristian Reyes (23 minutos).

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César Garza es el joven con más minutos en Rayados (Getty Images)

Rayados tiene que llegar a un mínimo de 1107 minutos obtenidos de jóvenes para no ser castigado por la Liga MX, es decir que todavía le faltan 701 minutos por cumplir para no tener problemas con la Regla de Menores. Lo positivo es que Monterrey todavía tiene varios partidos por disputar.

Los rivales a enfrentar

El equipo de Matías Almeyda aún tiene que enfrentarse con Pachuca, Puebla, Chivas, Xolos, Toluca, Querétaro y Pumas. Pero Rayados no se encuentra en una posición cómoda en la tabla y por eso tampoco es que puede “regalarle” minutos a los jóvenes solo para cumplir con el reglamento.

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No obstante, esos 3 puntos que podrían quitarle a Monterrey en la clasificación podrían ser claves pensando en meterse en la Liguilla. Por lo tanto, Matías Almeyda tendrá que cambiar un poco de opinión en este cierre de etapa regular para darle más minutos a jóvenes.

En síntesis