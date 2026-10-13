Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 11 del Apertura 2026

El fin de semana concluyó una nueva jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que dejó al Club América como único líder de la clasificación. El equipo dirigido por Guillermo Almada empató 1-1 ante Rayados de Monterrey, pero la derrota de Toluca le permitió quedarse con el primer puesto en solitario y, además, con un partido menos.
Las Águilas han sido algo irregulares a lo largo del torneo pero igualmente son uno de los candidatos a quedarse con el título esta temporada, aunque todo dependerá de como funcionen en los siguientes partidos que tienen que disputar.
Otro de los aspectos que empieza a cobrar mayor importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento y alcanzar un mínimo de 1,170 minutos durante el torneo para evitar consecuencias deportivas.
Tras la Jornada 11, seis equipos ya cumplieron con el objetivo: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pumas y Pachuca. En cambio, Atlas todavía necesita 16 minutos, Guadalajara debe sumar 132 y Atlético de San Luis tiene pendientes 213. Toluca acumula 864 minutos, mientras que León, Cruz Azul, Tigres, Puebla, Santos Laguna, Querétaro, Rayados y FC Juárez también deben aumentar la participación de sus jóvenes para alcanzar la cifra reglamentaria.
Tabla de la Regla de Menores de la Liga MX
|Club
|Menores que acumularon minutos
|Minutos acumulados
|Minutos al reglamento
|Minutos por cumplir
|Tijuana
|5
|1,805
|1,795
|Cumplió
|Atlante
|7
|1,729
|1,665
|Cumplió
|América
|7
|1,658
|1,502
|Cumplió
|Necaxa
|4
|1,343
|1,343
|Cumplió
|Pumas
|6
|1,255
|1,255
|Cumplió
|Pachuca
|6
|1,192
|1,192
|Cumplió
|Atlas
|5
|1,154
|1,154
|16
|Guadalajara
|4
|1,038
|1,038
|132
|Atlético de San Luis
|1
|957
|957
|213
|Toluca
|5
|864
|828
|342
|León
|4
|837
|837
|333
|Cruz Azul
|8
|665
|665
|505
|Tigres
|5
|645
|645
|525
|Puebla
|4
|591
|591
|579
|Santos Laguna
|5
|515
|515
|655
|Querétaro
|6
|495
|495
|675
|Rayados de Monterrey
|5
|469
|469
|701
|FC Juárez
|5
|441
|441
|729
En sintesis
- América es líder solitario del Apertura 2026 tras empatar 1-1 con Rayados.
- América, Pumas y Pachuca están entre los seis clubes que cumplieron la Regla de Menores.
- Guadalajara y Cruz Azul figuran entre los equipos que aún deben sumar minutos juveniles.