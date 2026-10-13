Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 11 del Apertura 2026

Tras disputarse la Jornada 11 del Apertura 2026, seis equipos ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Regla de Menores de la Liga MX, mientras que otros todavía deben sumar participación juvenil para evitar una sanción de cara al cierre de la fase regular.

El fin de semana concluyó una nueva jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que dejó al Club América como único líder de la clasificación. El equipo dirigido por Guillermo Almada empató 1-1 ante Rayados de Monterrey, pero la derrota de Toluca le permitió quedarse con el primer puesto en solitario y, además, con un partido menos.

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Las Águilas han sido algo irregulares a lo largo del torneo pero igualmente son uno de los candidatos a quedarse con el título esta temporada, aunque todo dependerá de como funcionen en los siguientes partidos que tienen que disputar.

Otro de los aspectos que empieza a cobrar mayor importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento y alcanzar un mínimo de 1,170 minutos durante el torneo para evitar consecuencias deportivas.

Tras la Jornada 11, seis equipos ya cumplieron con el objetivo: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pumas y Pachuca. En cambio, Atlas todavía necesita 16 minutos, Guadalajara debe sumar 132 y Atlético de San Luis tiene pendientes 213. Toluca acumula 864 minutos, mientras que León, Cruz Azul, Tigres, Puebla, Santos Laguna, Querétaro, Rayados y FC Juárez también deben aumentar la participación de sus jóvenes para alcanzar la cifra reglamentaria.

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Tabla de la Regla de Menores de la Liga MX

Club Menores que acumularon minutos Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Tijuana 5 1,805 1,795 Cumplió Atlante 7 1,729 1,665 Cumplió América 7 1,658 1,502 Cumplió Necaxa 4 1,343 1,343 Cumplió Pumas 6 1,255 1,255 Cumplió Pachuca 6 1,192 1,192 Cumplió Atlas 5 1,154 1,154 16 Guadalajara 4 1,038 1,038 132 Atlético de San Luis 1 957 957 213 Toluca 5 864 828 342 León 4 837 837 333 Cruz Azul 8 665 665 505 Tigres 5 645 645 525 Puebla 4 591 591 579 Santos Laguna 5 515 515 655 Querétaro 6 495 495 675 Rayados de Monterrey 5 469 469 701 FC Juárez 5 441 441 729

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