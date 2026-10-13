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Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 11 del Apertura 2026

Tras disputarse la Jornada 11 del Apertura 2026, seis equipos ya cumplieron con los 1,170 minutos exigidos por la Regla de Menores de la Liga MX, mientras que otros todavía deben sumar participación juvenil para evitar una sanción de cara al cierre de la fase regular.

Tabla de la regla de menores de la Liga MX.
© Getty ImagesTabla de la regla de menores de la Liga MX.

El fin de semana concluyó una nueva jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que dejó al Club América como único líder de la clasificación. El equipo dirigido por Guillermo Almada empató 1-1 ante Rayados de Monterrey, pero la derrota de Toluca le permitió quedarse con el primer puesto en solitario y, además, con un partido menos.

Las Águilas han sido algo irregulares a lo largo del torneo pero igualmente son uno de los candidatos a quedarse con el título esta temporada, aunque todo dependerá de como funcionen en los siguientes partidos que tienen que disputar.

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Otro de los aspectos que empieza a cobrar mayor importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos de juego a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento y alcanzar un mínimo de 1,170 minutos durante el torneo para evitar consecuencias deportivas.

Tras la Jornada 11, seis equipos ya cumplieron con el objetivo: Tijuana, Atlante, América, Necaxa, Pumas y Pachuca. En cambio, Atlas todavía necesita 16 minutos, Guadalajara debe sumar 132 y Atlético de San Luis tiene pendientes 213. Toluca acumula 864 minutos, mientras que León, Cruz Azul, Tigres, Puebla, Santos Laguna, Querétaro, Rayados y FC Juárez también deben aumentar la participación de sus jóvenes para alcanzar la cifra reglamentaria.

Tabla de la Regla de Menores de la Liga MX

ClubMenores que acumularon minutosMinutos acumuladosMinutos al reglamentoMinutos por cumplir
Tijuana51,8051,795Cumplió
Atlante71,7291,665Cumplió
América71,6581,502Cumplió
Necaxa41,3431,343Cumplió
Pumas61,2551,255Cumplió
Pachuca61,1921,192Cumplió
Atlas51,1541,15416
Guadalajara41,0381,038132
Atlético de San Luis1957957213
Toluca5864828342
León4837837333
Cruz Azul8665665505
Tigres5645645525
Puebla4591591579
Santos Laguna5515515655
Querétaro6495495675
Rayados de Monterrey5469469701
FC Juárez5441441729
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En sintesis

  • América es líder solitario del Apertura 2026 tras empatar 1-1 con Rayados.
  • América, Pumas y Pachuca están entre los seis clubes que cumplieron la Regla de Menores.
  • Guadalajara y Cruz Azul figuran entre los equipos que aún deben sumar minutos juveniles.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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