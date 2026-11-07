Rayados se ubica fuera de la Liguilla actualmente, pero el equipo de Matías Almeyda todavía tiene que disputar tres partidos.

Rayados viajó a Toluca para enfrentar este sábado al conjunto escarlata por un duelo clave por la Liga MX. Monterrey se encuentra fuera de la Liguilla actualmente, pero todavía tiene que disputar tres partidos y depende de sí mismo para entrar a la Fiesta Grande.

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Sin embargo, a ningún equipo se le hace fácil jugar en el Nemesio Díez. Rayados y Toluca se han enfrentado varias veces en el último tiempo y, en la previa de este encuentro, se confirmó que Matías Almeyda no podrá contar ni con Luca Orellano ni con Djuka.

Con respecto al argentino, Luca Orellano tuvo molestias físicas a lo largo de la semana y el extremo no pudo recuperarse del todo de las mismas, por lo que directamente no viajó con el plantel hacia Toluca.

Por su parte, Djuka tampoco se sumó al viaje por molestias en uno de sus tobillos. De todos modos, ni Luca Orellano ni el delantero montenegrino iban a ser titulares en Rayados para el partido de este sábado ante Toluca, aunque Matías Almeyda se queda sin dos variantes.

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Luca Orellano se pierde el juego frente a Toluca (Getty Images)

El próximo partido de Rayados

Luego del duelo contra los Diablos Rojos, Monterrey juega el próximo sábado 14 de noviembre contra Querétaro por el partido pendiente que se aplazó debido a que Rayados llegó a la final de la Leagues Cup y habrá que ver si tanto Luca Orellano como Djuka llegan a ese juego.

En referencia a este partido contra Querétaro, Matías Almeyda perderá a Hugo Cuypers porque el delantero fue convocado por la Selección de Bélgica. Pero ese será un problema del futuro para el entrenador de la Pandilla ya que primero está Toluca.

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En síntesis