Monterrey está 10° en la tabla de la Liga MX y todavía tiene posibilidades de entrar a la Liguilla del torneo.

Rayados sufrió una dura muy derrota este sábado al perder por 4-0 con Toluca en el Nemesio Díez. Monterrey se presentó en la casa de los Diablos Rojos con la intención de conseguir un buen resultado pensando en clasificar a la Liguilla, pero los albiazules fueron borrados de la cancha.

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Después de la caída de Rayados, Matías Almeyda intentó guardarse algunas palabras para no ser tan sincero pero, de todas maneras, el entrenador de la Pandilla fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo en el partido contra Toluca.

El análisis de Matías Almeyda

“Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Prefiero guardarlas y decir que fuimos ampliamente superados y que no hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Matemáticamente todavía el equipo puede cumplir el objetivo. Es más difícil, pero hoy futbolísticamente no hicimos nada, fue muy pobre lo nuestro”, comenzó diciendo Matías Almeyda.

“En el torneo no tuvimos equilibrio, hemos jugado partidos buenos y hemos sido competitivos en muchos partidos, menos hoy. Hemos tenido buenos momentos y otros irregulares, hemos dejado pasar puntos por errores propios y hoy perdimos por virtud del rival y por nuestros errores. Quedan dos fechas, lucharemos hasta el último partido y después se verá; veremos para qué estamos y, si no, haremos un gran análisis”, agregó el entrenador de Monterrey.

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Toluca goleó a Rayados en el Nemesio Díez (Imago7)

Matías Almeyda siguió con su análisis de la derrota con Toluca y manifestó que no es imposible clasificar a la Liguilla: “Uno siempre viene con una expectativa mucho más alta de lo que fue el final, con una estrategia que no pudimos cumplir desde el minuto 1. Nunca pudimos entrar al juego, no hicimos nada y, al no hacer nada ante un rival tan duro, el resultado es justo. En los dos partidos que vienen dejaremos el alma, como yo pensaba que hoy se iba a dejar. Esto es mirar hacia adelante y tratar de poner al equipo en la Liguilla, que no es fácil, pero tampoco imposible”.

“Hay que tratar de mantener la tranquilidad para poder transmitir cosas buenas. No me sirve de nada enojarme porque no me va a dejar pensar, y lo que tengo que hacer es pensar mucho para que los jugadores estén sin presión y puedan dar el máximo para lograr el objetivo”, concluyó el técnico de Rayados.

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Los próximos partidos de Rayados

Después de la derrota con Toluca, ahora Monterrey juega el próximo sábado frente a Querétaro en el partido que se aplazó cuando Rayados afrontó en su momento la final de la Leagues Cup. Y luego cerrará la etapa regular visitando CU ante Pumas. El equipo regiomontano está 10° en la Liga MX pero todavía tiene chances de entrar a la Liguilla.

En síntesis