Rayados de Monterrey se reforzó hace algunos años con un mediocampista de muchísima jerarquía que venía de brillar en el futbol español y que llegó a la institución con grandes expectativas. Se trata de Sergio Canales, quien rápidamente se convirtió en uno de los líderes del equipo y en una pieza clave para los regios, con la ilusión de poder conseguir títulos importantes durante su etapa en el club.

Publicidad

Publicidad

Sergio Canales en Rayados de Monterrey (Getty Images)

El español cumplió dentro del campo y hoy es una de las figuras de la plantilla. Su rendimiento nunca estuvo en discusión, pero lo cierto es que, hasta el momento, no pudo cumplir el gran objetivo de salir campeón con Rayados, más allá de que todavía mantiene esa posibilidad. Esa situación, sumada al paso del tiempo, empezó a poner su futuro bajo la lupa.

En las últimas semanas, el nombre de Canales comenzó a sonar con fuerza por una posible salida del fútbol mexicano. La opción de volver a España aparece como una alternativa concreta y ya hay dos clubes que estarían atentos a su situación: Real Betis y Racing de Santander, lo que alimenta los rumores sobre un cambio de aire.

Publicidad

Publicidad

El futuro de Sergio Canales en Rayados

Sobre este tema habló el periodista Aldo Rodríguez, de RG La Deportiva, quien fue contundente al analizar el escenario que se viene. “Aquí no hay que darle vueltas a nada: Sergio Canales en verano va a regresar a España. Solo si es campeón con Rayados se queda, pero yo no veo cómo Rayados sea campeón en los próximos meses”, aseguró, dejando en claro su postura.

ver también Alberto Lati definió con una sola palabra el 2025 de Pumas y de Efraín Juárez: “Decepción”

Por su parte, el propio Canales también se refirió recientemente a su situación, aunque con un tono mucho más calmo: “Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí, en Monterrey. Entonces, hasta ahí estamos”, expresó el mediocampista, confirmando que, por ahora, seguirá enfocado en la Liga MX mientras su futuro sigue generando debate.

Publicidad

Publicidad

En síntesis