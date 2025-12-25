El Necaxa realizó un muy prometedor movimiento en el libro de pases en las últimas horas: la llegada de Agustín Almendra, talentoso volante argentino, le dará un salto de calidad a su mediocampo. El mediocampista formado en Boca Juniors, que viene de ser multicampeón, viaja a México con grandes ambiciones para su experiencia en los ‘Rayos’.

El joven pivote fue comprado a Racing Club a cambio de 2.5 millones de dólares, una cifra considerablemente baja de acuerdo a la calidad del fichaje realizado. A cambio, el conjunto rojiblanco se quedó con la totalidad de los derechos económicos del futbolista, con vistas a una transferencia más redituable en un futuro.

Ahora bien, así como Agustín Almendra fue traspasado de Racing a Necaxa esta semana, un jugador de Necaxa podría sumarse a ‘La Academia’. Uno de los futbolistas más importantes del equipo de Martín Varini fue ofrecido al equipo argentino por medio de su representación. Así, podría ocurrir una salida en las próximas horas.

De acuerdo a un último reporte, el agente de Tomás Badaloni acercó su nombre al cuadro celeste y blanco, para reforzar al elenco que dirige el argentino Gustavo Costas. Así lo reportó Federico Mafeo, reconocido periodista de Racing, que aseguró que el ‘9’ podría dejar el futbol mexicano y regresar a su país para incorporarse al último subcampeón.

Tomás Badaloni, el ‘9’ que podría cambiar Necaxa por Racing [Foto: Getty]

Según el corresponsal de Buenos Aires, en el equipo argentino están evaluando la posibilidad de hacer una oferta, tras enterarse de la chance de hacerse de sus servicios. El atacante nacido en Villanueva terminó la temporada siendo titular en Necaxa, pero ahora podría abandonar el club para tener una nueva experiencia en Sudamérica.

En los últimos días, Racing viene de perder a su centrodelantero suplente, Luciano Vietto, que se marchó de la institución en condición de libre. Así, necesita un nueve de recambio para su goleador, Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Y Tomás Badaloni se presenta como una posibilidad, ahora que su representante lo ofreció a la directiva académica.

Los números de Tomás Badaloni en Necaxa:

En su estadía en la escuadra rojiblanca, el centroatacante argentino ha disputado 51 partidos, período en el cual marcó 11 goles y brindó 1 asistencia. De este modo, participó directamente en un gol de Necaxa cada cuatro presentaciones. Así como en Racing tendría que comenzar de cero, en los ‘Rayos’ también debería hacerlo: asumió Martín Varini y tendría que ganarse su confianza. ¿Se queda en México o se va a Argentina? Días decisivos…