Rayados aún mira de afuera lo que sucede en el Play-In de la Liga MX. Todavía faltan unos días para que Monterrey se enfrente con el América por los cuartos de final de la Liguilla y Sergio Ramos dirá presente con la intención de seguir avanzando.

El defensa llegó a México con la intención de ser campeón y esta podría ser su última chance, considerando que el contrato de Sergio Ramos con Rayados finaliza en diciembre. No obstante, José Antonio Noriega brindó detalles de la situación del español.

“Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto que hay pláticas“, comentó en un inicio el Presidente Deportivo de Monterrey a los medios de comunicación.

Sergio Ramos y Tato Noriega (JAM Media)

“Es normal, pero no me gustaría entrar en detalle porque nos distraemos de lo más importante que es cerrar filas para enfrentar a un equipo complicado como es el América. Hablaremos de otros temas más adelante”, agregó Tato Noriega, quien se refirió también acerca de la continuidad de Domènec Torrent.

¿Sigue Domènec Torrent?

“No me detengo a pensar en eso. Estamos contentos con Dome, es una persona con muy buena vibra, energía, gestión, mucha experiencia y un modelo de juego atractivo. Estamos contentos e ilusionados. En esto mandan los resultados, pero estamos muy contentos“, manifestó el directivo.

Por último, Tato Noriega habló sobre la Liguilla del Apertura 2025: “Faltan algunos días y estoy seguro de que vamos a estar aún mejor. Tenemos el plantel completo, salvo Michell, quien está lesionado. El resto está disponible y los veo con disposición, ilusión e intensidad, elementos fundamentales para competir bien. Con la calidad individual del equipo, la buena dirección técnica y la madurez de los jugadores, espero que hagamos una buena liguilla“.

En síntesis