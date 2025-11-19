La semana venía muy tranquila en el mundo Monterrey, en la recta final de la preparación rumbo a la Liguilla, hasta que unas declaraciones públicas agitaron las aguas: los dichos de Sergio Canales sobre su futuro encendieron la polémica y abrieron un debate que involucró a aficionados y periodistas, que opinaron sobre el devenir futbolístico del español.

Cuando los últimos reportes principales desde El Barrial señalaban que el volante ofensivo renovaría el vínculo que vence a mediados del 2026, el propio jugador expresó lo siguiente: “No tengo nada decidido porque en mi carrera he aprendido que hay que ir día a día… ¡en su momento pensé que iba a retirarme en el Betis!”. Este testimonio no pasó desapercibido en el club, que se hizo eco del manifesto de su jugador.

Si bien existen objetivos que podrían extender automáticamente el contrato por otro año más, los mismos dependen del rendimiento individual del futbolista y colectivo del equipo, por lo que Sergio Canales podría marcharse libre en verano si las pautas no se cumplen. Esa situación sumada a la postura revelada por el protagonista en los medios, hicieron ruido en los pasillos del Gigante de Acero.

Bajo estas circunstancias, la directiva de los Rayados de Monterrey comenzó a moverse en el mercado y abrió negociaciones por un posible sustituto de Sergio Canales. La institución planea fichar ahora un jugador con características similares y darle seis meses de inserción al equipo y adaptación, para prevenir una hipotética salida del español en caso de que así se dé.

El elegido por los mandatarios de ‘La Pandilla’ como alternativa para esa posición ha sido Brian Gutiérrez, talentoso mediocampista ofensivo de 22 años de edad que actualmente milita para el Chicago Fire de Estados Unidos. Pese a su juventud, el enganche de los ‘Men in Red’ ya lleva ¡164 partidos jugados! con el primer equipo, dando prueba de su madurez y su experiencia.

Hace instantes, el reportero César Luis Merlo, especialista en mercado de pases de todo Latinoamérica, reveló que Rayados ya envió una oferta formal para comprar su ficha. Según su información, el jugador tiene el deseo de llegar a la Liga MX y en tal escenario el Monterrey ha alzado la mano para quedarse con sus servicios, mostrándose como el principal candidato a hacerse de la incorporación.

De acuerdo a los detalles brindados por el confiable periodista argentino, Chicago Fire declinó la primera propuesta pero le dio un guiño a Monterrey para seguir negociando e intentar llegar a un acuerdo. Las diferencias entre las partes no serían abismales, y un club como el albiazul podría hacer frente a las distancias entre las posiciones de uno y otro, con optimismo en alcanzar buen puerto y que la operación pueda llevarse a cabo.

