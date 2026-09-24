Anthony Gordon describió el partido contra México en el Mundial 2026 como “la mejor experiencia” de su vida

Anthony Gordon había expresado con anterioridad el impacto que tuvo el duelo de la Copa del Mundo 2026 frente a la Selección Mexicana, definiéndolo como un punto de inflexión para el seleccionado de Inglaterra. Transcurridos algunos meses de aquel cruce, el actual atacante del FC Barcelona catalogó dicho compromiso como “la mejor experiencia” de su vida.

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En una jornada memorable sobre la cancha del Estadio Azteca por los octavos de final, el conjunto tricolor se puso al tú por tú frente a una de las potencias del balompié mundial. El cuadro de los Tres Leones tuvo que emplearse al máximo para sellar una sufrida victoria 3-2 que les otorgó el boleto a la fase de cuartos de final.

Uno de los protagonistas indiscutibles de aquella noche fue Anthony Gordon, quien además de sostener un álgido intercambio con el entrenador Javier Aguirre en la banda, reconoció que el choque dejó una huella imborrable en su carrera. “Fue una oportunidad única en la vida, una atmósfera única en la vida“, declaró tras el silbatazo final.

México sigue en la cabeza de Gordon

Ahora Inglaterra volverá a la actividad internacional tras haber quedado eliminada en las semifinales del Mundial 2026 a manos de Argentina. El nuevo objetivo de los británicos se centra en la UEFA Nations League 2026-27, arrancando su participación este sábado frente a España en un duelo donde la lección aprendida ante México servirá de referencia táctica.

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Roberto Alvarado y Anthony Gordon pelean por la pelota.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este jueves, Gordon fue transparente al recordar el enfrentamiento contra el Tri: “El partido contra México, fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera. La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria“.

Más tarde, el extremo reflexionó sobre la manera en que dicho planteamiento con 5 defensores condicionó los cotejos posteriores ante Noruega y el combinado albiceleste. “Luego eso, posiblemente, se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la Semifinal. Pero no hay garantías de que, si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro, no hubiéramos perdido o ese partido“, añadió.

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En síntesis