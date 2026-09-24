¿Por qué Valencia fue a buscar al Vasco Aguirre? El director deportivo revela las razones

El director deportivo del Valencia reveló la razón particular de por qué optaron de fichar a Javier "El Vasco" Aguirre.

Javier Aguirre fue anunciado de manera oficial como nuevo director técnico del Valencia Club de Fútbol de España, concretando así su regreso al balompié ibérico. Con la institución sumida en una posición comprometida en zona de descenso, el extécnico de la Selección Mexicana asumirá la encomienda de rescatar al cuadro ché de la severa crisis deportiva que arrastra en los últimos años.

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Carlos Corberán se mantuvo al frente del banquillo valencianista desde diciembre de 2024, pero un arranque complicado en la temporada 2026-27 de LaLiga precipitó el fin de su ciclo. Tras cosechar una racha negativa de un empate y cuatro derrotas consecutivas, sumando apenas un punto de 15 posibles, la cúpula directiva optó por rescindir el contrato del estratega español.

¿Por qué fue Javier Aguirre el elegido?

De entre las opciones disponibles dentro del mercado internacional de entrenadores, la directiva del Valencia centró su objetivo en Javier Aguirre. El técnico de 67 años venía de un periodo de descanso tras concluir su gestión al frente del Tri en la Copa del Mundo 2026, y ahora volverá al banquillo para dirigir a su séptimo club en el fútbol español.

Durante la rueda de prensa de presentación, el director deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, ofreció pormenores sobre las negociaciones para cerrar el acuerdo con el estratega mexicano: “A Aguirre lo conocen todos. Después del partido en Vitoria hablábamos durante una hora y pico de madrugada sobre el equipo. Pidió partidos para analizar el equipo, y para él es un reto venir aquí. Viene de entrenar a México, que no es cualquiera, y es un reto importante para él“.

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💬 Braulio Vázquez: “Aguirre tiene mucha experiencia, es un gran gestor de grupos y los contextos importantes no le asustan”



🗣️ Entrevista completa aquí: https://t.co/0L1lM1tL1a pic.twitter.com/l743KTvNCp — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026

Asimismo, Vázquez resaltó las virtudes del mexicano como el factor determinante para decantarse por su perfil por encima de otros candidatos. “Creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo. El contexto Valencia tampoco le asusta. Una de las cláusulas la puso él. Es muy ambicioso. Sabe dónde viene y necesitamos a alguien que no le asusten los retos.“, aseguró.

Luego de encabezar los proyectos de Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol y CD Leganés, su paso más reciente en España se dio en el RCD Mallorca, donde dirigió 97 encuentros entre 2022 y junio de 2024 previo a tomar las riendas de la Selección Mexicana. “Tiene experiencia en LaLiga Española, conoce LaLiga y conoce Valencia, eso es importante“, concluyó el directivo.

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En síntesis