Julián Quiñones explica su contundente decisión de representar a México y no a Colombia: “Todo lo que soy se lo debo al país”

Con la posibilidad de representar a Colombia, Julián Quiñones explicó el principal factor de por qué eligió representar a la Selección Mexicana.

Julián Quiñones se ha consolidado como uno de los máximos referentes en la delantera de la Selección Mexicana, un caso singular considerando que no nació en territorio nacional. El atacante rompió el silencio sobre los motivos que lo llevaron a decantarse por el Tri por encima del combinado de su Colombia natal: “Todo lo que soy se lo debo al país“.

Publicidad

El curso 2025-26 significó el año de consagración definitiva para Quiñones en la élite internacional. Primero deslumbró en la Saudi Pro League al proclamarse campeón de goleo con 33 anotaciones, superando las cifras de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo (28) o Ivan Toney (32).

Posteriormente firmó un papel estelar en la Copa del Mundo 2026, donde el atacante naturalizado mexicano convirtió cuatro goles en su primera participación mundialista, resultando pieza clave para que el conjunto azteca avanzara a la ronda de octavos de final. Estas actuaciones le valieron ser incluido en la lista definitiva de 30 nominados para el Balón de Oro 2026.

Quiñones y la decisión de su carrera

En entrevista para el portal oficial del Balón de Oro, Quiñones profundizó sobre la determinación que cambió el rumbo de su trayectoria: “Creo que todos saben que he hecho mi vida en México; me hice un nombre aquí. He pasado toda mi carrera en México. Mi familia está aquí —construí mi vida aquí—, así que creo que he desarrollado un amor inquebrantable por México“.

Publicidad

Julián Quiñones brilló en el Mundial 2026

Asimismo, el ariete enfatizó la enorme trascendencia que ha tenido el país no solo en su crecimiento profesional dentro del terreno de juego, sino también en el plano personal. “Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora —no en términos materiales, sino simplemente como persona— se lo debo enteramente a México. Estoy profundamente agradecido con México“, él añadió.

Quiñones no podrá tener participación en la inminente gira de partidos amistosos del seleccionado nacional debido a una molestia muscular sufrida en su último compromiso con el Al-Qadsiah. A pesar de esta ausencia obligada, se proyecta que el delantero sea uno de los pilares fundamentales sobre los cuales el nuevo director técnico de la Selección Mexicana Rafa Márquez finque el proceso rumbo al Mundial 2030.

Publicidad

En síntesis