Así quedó la tabla general de posiciones del Grupo F del Mundial Sub-17 tras la derrota de México ante Suiza

El Tri no pudo ante el equipo europeo por la última jornada de la fase de grupos de la competición internacional que se está disputando en Qatar.

Por Ramiro Canessa

México cayó ante Suiza en el Mundial.
© @miseleccionsubsMéxico cayó ante Suiza en el Mundial.

La Selección Mexicana Sub-17 no tuvo una buena participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025. El Tri perdió dos de sus tres partidos y ahora deberá esperar para saber si logrará avanzar a la siguiente ronda del certamen internacional.

Este lunes se disputó el último encuentro ante Suiza por la tercera jornada, donde México necesitaba ganar para clasificar de manera directa a los dieciseisavos de final. Sin embargo, no pudieron ante el conjunto europeo, que terminó su grupo invicto y se impuso por 3-1.

Con este resultado, la Selección Mexicana quedó a la expectativa de otros resultados y todavía no tiene asegurada su clasificación a la próxima fase. Por ahora, el equipo dirigido por Carlos Cariño aparece como el séptimo mejor tercero del torneo.

De mantenerse así, el Tri se metería entre los 32 mejores del Mundial, aunque deberá esperar los últimos compromisos de la tercera jornada. La derrota ante Suiza fue un golpe duro para un grupo que había recuperado confianza tras vencer a Costa de Marfil.

El equipo mexicano mostró altibajos durante la fase de grupos, especialmente en el debut ante Corea del Sur. Ahora, dependerán de otros resultados para seguir con vida y tener una nueva oportunidad de reivindicarse en la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del grupo F

En síntesis

  • La Selección Mexicana Sub-17 perdió dos de tres partidos en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025.
  • México fue derrotado 3-1 por Suiza en el último encuentro de la fase de grupos.
  • El equipo dirigido por Carlos Cariño es actualmente el séptimo mejor tercero y debe esperar otros resultados.
