Qué pasa si México gana, empata o pierde ante Suiza en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana se juega el pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 y no tiene margen de error. El Tri enfrentará a Suiza por la última jornada de la fase de grupos en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final del certamen internacional. El duelo será este lunes desde las 6:30 hs de la CDMX, en un partido decisivo.

México llega con tres puntos luego de dos partidos: cayó en el debut ante Corea del Sur y venció a Costa de Marfil en la segunda jornada, lo que le permitió seguir con vida en el torneo. Ahora, necesita un resultado positivo ante los europeos, que llegan invictos y con el boleto casi asegurado, por lo que no será un desafío sencillo.

¿Qué pasa si México gana ante Suiza?

Si México logra vencer a Suiza, clasificará directamente a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. El Tri alcanzaría los seis puntos y se metería entre los dos mejores del grupo, asegurando su lugar en la siguiente instancia sin depender de ningún otro resultado. Además, llegaría con gran confianza tras vencer a uno de los equipos más sólidos del torneo.

¿Qué pasa si México empata o pierde ante Suiza?

Si México empata, quedará eliminado. El punto no le alcanza para ser segundos, ya que sumaría cuatro unidades, las mismas que Corea del Sur, pero el criterio de desempate, sin embargo, tendría la oportunidad de clasificar entre uno de los mejores teceros.

En caso de perder ante Suiza, el Tri podría quedar fuera. Una derrota lo dejaría con tres puntos, pero tendrá que ver si hay alguna mínima oportunidad de estar entre los mejores terceros.