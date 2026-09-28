Rafa Márquez le hará cambios a su alineación

El hecho de que esta Fecha FIFA sea la primera bajo el mando de Rafael Márquez, hay jugadores que aún tiene que analizar. Además, hay que recordar que algunos apenas se sumaron a la convocatoria después de haber disputado la Jornada 10 con sus diferentes equipos en la Liga MX, por ello, contemplará a otros elementos distintos.

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Aunque no se sabe si será un planteamiento totalmente diferente al de Colombia, el estratega habló en conferencia de prensa sobre su plan de mejorar el equipo con base en la competencia interna, ya que sabe que de esa manera conocerá mejor a los elementos que darán el 100% en el terreno de juego en cada uno de los partidos.

Cambios en la portería del Tricolor

Los medios lo cuestionaron respecto a la rotación que podría tener en la portería, ya que con Javier Aguirre, se decantaron más por Raúl “Tala”Rangel y ahora con los llamados de Alex Padilla y de Óscar García tendrá opciones para darles algunos minutos que el mismo Rafa confirmó que se les daría en los siguientes duelos.

“Si hay algo que quiero imponer dentro de la Selección (Mexicana) es la competencia interna. Aquí yo creo que nadie está asegurado, todos tienen que trabajar, esforzarse, tienen que convencerme para ganarse un lugar. Obviamente primero ser convocados y después ser titulares. Yo creo que la competencia genera más nivel y espero poder ver a Alex Padilla y a Óscar García, tienen futuro y espero darles unos minutos”. Rafael Márquez

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Hay que mencionar que se vienen aún tres encuentros, el del día de mañana ante Perú, luego uno ante Estados Unidos y finalmente contra Chile. De esta manera, tendrá para hacer varias rotaciones en su plantilla y de esa forma conocer quiénes son los jugadores que pueden quedarse en cada zona, ya que afirmó que ninguno tiene lugar asegurado.

En síntesis