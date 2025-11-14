Este sábado, México contará con la visita de uno de los seleccionados más históricos y tradicionales del continente: Uruguay. La ‘Celeste’ llegó en los últimos días al país para afrontar el amistoso de mañana ante el ‘Tri’, en un duelo de equipos que ya están clasificandos para la Copa del Mundo y que se probarán con la posibilidad de volver a cruzarse en aquel torneo.

En la antesala del partido entre ambas escuadras emblemáticas, platicó un protagonista que ha sido vinculado con el ‘Tri’ muchas veces: Marcelo Bielsa. El estratega argentino, actualmente en el cargo de entrenador principal de la Selección Uruguaya, brindó esta tarde una conferencia de prensa muy rica en testimonios, dejando muchos títulos y tela para cortar y analizar de cara al futuro.

En su desarrollo oral, el ‘Loco’ habló a corazón abierto sobre México. Desveló el misterio de sus ‘ofertas rechazadas’ a la Selección Mexicana, elogió con creces a la Liga MX, destacó los grandes valores de la cultura mexicana y de quienes la construyen cada día, dedicó buenas palabras a su colega que conduce al primer equipo del ‘Tri’ y aseguró que está al tanto de todo lo que sucede en el país.

Marcelo Bielsa, un admirador de México y el futbol mexicano [foto: Getty]

Marcelo Bielsa reveló por qué nunca dirigió a México:

El presente timonel del seleccionado uruguayo se manifestó por primera vez luego de que en muchas oportunidades su nombre fuese vinculado al puesto de DT de la Selección Mexicana. Eso sí, se ocupó de desmentir que él hubiese dicho “NO” a cualquier propuesta, y se explayó para explicar los motivos por los cuales los caminos de ambos no se han cruzado… hasta ahora.

“Dentro del universo de los países más destacados en el fútbol, México forma parte, y para cualquier entrenador es una tentación trabajar aquí. No es que sea una afirmación mía, sino que basta recordar a Menotti, a Erikson, que eran hombres de primer nivel que estuvieron aquí. Cada vez que se produce un vacío en la Selección de México no hay postulantes únicos, sino que hay varios. Yo sinceramente no tengo bien claro, pero porque varias veces tuve contactos, pero los contactos se cristalizan cuando hay reuniones donde el entrenador que participa de la reunión pasó por todos los filtros anteriores, y yo nunca los pasé, nunca fui el candidato, por lo que nunca me vi obligado a aceptar o rechazar. Quizá estuve en terna o fui apoyado por algún sector, pero nunca fui el elegido para poner los proyectos sobre la mesa y ver si los proyectos se podían desarrollar”, sentenció el ‘Loco’ en rueda de prensa, confirmando que jamás fue el Plan A de la Federación Mexicana de Futbol para tomar las riendas de la Selección Mayor.

Marcelo Bielsa elogió al futbol mexicano y su aporte a la Selección:

El director técnico argentino confesó que es un ferviente seguidor de la Liga MX, no solamente por los jugadores uruguayos que militan en sus equipos y que debe supervisar, sino por gusto y atracción. Además, el ‘Loco’ expresó que no está de acuerdo con quienes critican a la Selección Mexicana por tener en sus filas más futbolistas del ámbito local que otros países del exterior.

“Lo que yo he observado… la Liga la veo constantemente, por los jugadores que han estado en los últimos tiempos, como en su momento Araujo en Toluca, los chicos del América, ahora Homenchenko en Querétaro. Es una liga que estructuralmente es asombrosa, ustedes lo saben, los estadios, el público, la infraestructura, lo que significa la industria del futbol en un país como México que adora a este juego y lleva años desarrollando sus posibilidades. Así, yo imagino que México tiene en este equipo posibilidades reales. Hay aportes de todo tipo, de la Liga MX, de la MLS, de Inglaterra, de Italia, jugadores jóvenes y experimentados… Hay una variedad que indica que es un futbol que está fortalecido, y una conducción absolutamente vigente y muy actualizada”, sostuvo Bielsa muy convencido, a 24 horas del amistoso internacional entre el ‘Tri’ y Uruguay.

Marcelo Bielsa, a los pies del ‘Vasco’ Aguirre en la previa de México-Uruguay:

En contestación a uno de los interrogantes de la tarde, el ex Leeds se refirió a Javier Aguirre, actual DT de la Selección Mexicana, y no dudó en llenar de flores a su colega, destacando sobre todo su forma de conducir y las enseñanzas que le deja a sus futbolistas, más allá de su estilo y de los resultados que el ‘Vasco’ al mando del primer equipo de México.

“Los entrenadores somos muy especiales, nos cuesta mucho reconocer a los otros entrenadores, desear que a un colega le vaya bien, pero sobre Aguirre cuando le va bien me da alegría, no es especialmente por él, a quien respeto mucho y conozco poco, pero me da alegría porque cuando triunfa gente que representa los valores que él propone, al futbol le viene bien, le hace bien. El proceso o el ciclo de Aguirre yo lo veo muy consolidado, y cuando un DT sabe de antemano cuáles son sus dos opciones principales para cada puesto y empieza a distinguir la tercer posibilidad por alguna imposibilidad, estamos hablando de un ciclo muy trabajado, y eso es lo que veo”, se explayó el seleccionador de Uruguay, que aprovechó para felicitar a Javier Aguirre por su nominación al premio The Best de la FIFA.

Marcelo Bielsa, satisfecho con Santos Laguna y el TSM:

Por último, el conductor y cabeza de la Selección Uruguaya no quiso dejar de lado a quienes han sido anfitriones de la delegación charrúa en la última semana: no olvidó a Santos Laguna y a todos los trabajadores del predio del Territorio Santos Modelo, que han albergado con gran camaradería y respeto a todo el staff que viajó desde Montevideo hasta la ciudad.

“Haber estado aquí, mejor imposible, estamos en una institución modelo en el sentido de la estructura que hemos observado al poder disfrutar de la cesión de las instalaciones durante los días que estuvimos, la gente super agradable, todo lo que México siempre ha demostrado como anfitrión aquí se ha multiplicado sinceramente“, concluyó Marcelo Bielsa, que no tuvo inconvenientes en hacer lugar a todas y cada una de las consultas de los presentes.