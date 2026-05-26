Santiago Giménez se quedaría con el lugar de Germán Berterame

Este martes la Selección Mexicana dio a conocer de manera oficial que Santiago Giménez habría reportado con el equipo, después de que el fin de semana anterior hubiera terminado sus compromisos en la Serie A con el AC Milan. Sin embargo, llamó la atención que el periodista de TUDN Gibrán Araige dio pistas de que Javier Aguirre lo elegiría para el Mundial.

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En caso de que el delantero rossoneri consiguiera estar en la convocatoria, el que quedaría fuera es Germán Berterame y de acuerdo con la publicación del periodista sería un hecho que así será. La información de Araige menciona que Santi ya está en el equipo, así como otros jugadores que estarían uniéndose en los próximos días.

La pista de la salida de Berterame del Mundial

Pero dejó en claro que tanto Berterame como César Huerta no han sido llamados para la concentración. En el caso del “Chino” ya se sabía que no estaba en el nivel esperado y que posiblemente no sería requerido, pero el naturalizado mexicano, viene de hacer goles en las recientes jornadas con el Inter de Miami y parece raro que no esté.

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Esto dejaría ver que en realidad el delantero que llevaría el “Vasco” sería precisamente Santi y no el exjugador de Rayados. El tema aquí es que Giménez viene de una temporada muy mala con el Milan donde se consideró el peor delantero en la escuadra por la lesión que sufrió hace unos meses y no selló el pase a la Champions League.

Además con el Tricolor ha quedado a deber, mientras que Berterame cuando se le ha necesitado en los pocos partidos que disputó en esta nueva era con Aguirre, tuvo la posibilidad de concretar anotaciones. Es por ello que si esta fuera la decisión final del estratega, podría generar una polémica entre la afición incondicional.

En síntesis

Santiago Giménez reportó oficialmente con la Selección Mexicana tras terminar la Serie A.

reportó oficialmente con la tras terminar la Serie A. Javier Aguirre elegiría a Giménez para el Mundial , dejando fuera a Germán Berterame.

elegiría a Giménez para el , dejando fuera a Germán Berterame. Germán Berterame y César Huerta no han sido llamados a la actual concentración.