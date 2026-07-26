Guillermo Hoyos, DT de Inter Miami, dio detalles del estado de salud de Germán Berterame

El delantero mexicano quedó inconsciente tras un choque con Efraín Morales y fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital en Montreal.

Germán Berterame encendió las alarmas en el partido del sábado que disputaron Montreal e Inter Miami por la MLS. El atacante argentino nacionalizado mexicano sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un choque aéreo con Efraín Morales a los 69 minutos y quedó tendido inconsciente en el campo de juego.

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Ante esta situación, la asistencia médica ingresó rápidamente a atenderlo y Berterame fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital cercano al Estadio Saputo de Montreal. El partido continuó y, tras la victoria de Inter Miami, el entrenador Guillermo Hoyos dio detalles sobre el estado de salud de su dirigido.

Guillermo Hoyos dio noticias positivas sobre Germán Berterame

“Gracias a Dios está bien, está consciente. Su familia está en conocimiento de todo y está tranquila, lo más importante es que está bien ahora”, expresó Hoyos en declaraciones oficiales publicadas por Inter Miami.

🎙️Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

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“Fue un accionar rápido para poder ayudarle a Germán a recuperarse. En estos momentos está en la clínica y le están haciendo estudios, pero está bien. Gracias a Dios, está bien”, completó el director técnico que reemplazó a Javier Mascherano en Las Garzas.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

El próximo encuentro de Inter Miami será el sábado 1 de agosto ante Columbus Crew por la MLS. El duelo se disputará en el Nu Stadium y, aunque todavía faltan seis días, habrá que esperar para saber si Germán Berterame estará o no disponible para el partido.

En síntesis

Germán Berterame está consciente tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

está consciente tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. El choque ocurrió a los 69 minutos frente a Efraín Morales .

. Inter Miami enfrentará a Columbus Crew el sábado 1 de agosto.