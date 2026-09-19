A días del debut con México se va con Javier Aguirre

Antes del debut de Rafa Márquez como seleccionador, ha perdido a uno de los elementos clave de su plantilla.

Estamos a una semana de que la Selección Mexicana dirigida por Rafael Márquez tenga su debut en un partido amistoso ante Colombia en la Fecha FIFA, sin embargo en este sábado acaba de perder a una pieza importante en su cuerpo técnico precisamente por seguir los pasos del exdirector técnico, Javier Aguirre en Europa.

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Hace unos días se reveló que el Vasco ya era oficialmente el nuevo entrenador del Valencia, justo antes del debut de Rafa con el Tricolor, el estratega ya habría encontrado trabajo. Pero no sería el único, sino que este integrante del cuerpo técnico era fundamental en este nuevo proceso, pero seguirá en el barco de Aguirre.

¿Quién deja la Selección Mexicana?

De acuerdo con el comunicado que lanzó el cuadro azteca, Pol Lorente habría dejado a la Selección Mexicana. Él estaba dentro del equipo como preparador físico, por lo que ahora su ausencia estaría en la nueva etapa del conjunto nacional.

“Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional. Para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.” FMF

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En el mismo escrito se menciona que mientras se toma esta medida se estarán buscando los perfiles para dar a conocer al próximo preparador físico. Ya que hayan terminado el proceso para poder conseguirlo, se notificará a la afición quién tomará este cargo y por el momento no hay nombres que estén en el tintero.

En síntesis