Gilberto Mora podría ser baja para el México vs Estados Unidos

Tras no haber jugado contra Perú se ha revelado que Gil Mora habría tenido una recaída en su lesión.

Este martes, después del partido ante Perú, una de las dudas de la prensa fue la razón por la cual Rafael Márquez no había puesto a Gilberto Mora, después de su gol ante Colombia. Ante ello, el estratega respondió que tenían que cuidarlo y que era posible que para el próximo partido ante Estados Unidos volviera como titular.

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Todo apuntaba a que el hecho de probar a los jóvenes que llegaban a la concentración le habría permitido al entrenador hacer un cambio total de la plantilla y así conocer sus cualidades y aunque él aseguró que era así, todo parece indicar que en el caso de Gil, sí habría sido un tema físico el que le impidió estar.

¿Qué le pasó a Gil Mora?

De acuerdo con la información de Gibrán Araige en TUDN, no habría sido precisamente el tema de su pubalgia, sino que al término del encuentro de ayer se pudo ver cómo los jugadores de México que no sumaron minutos estaban en calentamiento. Resulta que ahí el jugador de los Xolos mencionó una molestia muscular.

La misma fuente confirma que habría sido de una lesión que tuvo en el tobillo y que le volvió a molestar, es por ello que lo ponen en duda para el partido de Estados Unidos, aunque es casi un hecho que no estará, puesto que hoy lo llevaron a que se le hiciera una resonancia magnética y aunque no es grave, no se espera que lo arriesguen.

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Y es que cabe mencionar que “Morita” está a dos semanas de cumplir los 18 años, edad donde los equipos extranjeros pueden hacer llegar las propuestas al conjunto de Tijuana para ficharlo, es por ello que no buscarían arriesgarlo, aún cuando el Clásico de Concacaf sea tan importante, evitando alguna molestia mayor.

En síntesis