La Selección Mexicana disputó su segundo partido amistoso en esta Fecha FIFA y las sensaciones por el momento no son las mejores, ya que los resultados no fueron tan positivos. El equipo que tiene a Rafael Márquez dentro del cuerpo técnico todavía no logra convencer y volvió a dejar algunas dudas en su funcionamiento.
Encuesta¿Rafa Márquez es el DT ideal para México?
¿Rafa Márquez es el DT ideal para México?
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El primer encuentro terminó en empate 1-1 ante Colombia, en un partido en el que México presentó a la mayoría de sus titulares. Para el segundo compromiso, el combinado nacional tuvo una formación alternativa y tampoco pudo conseguir el triunfo, ya que igualó 1-1 frente a Perú.
Las críticas hacia Rafael Márquez no tardaron en llegar. El exdefensor se incorporó al cuerpo técnico tras la salida de Javier Aguirre, una decisión que desde el comienzo generó cuestionamientos entre algunos sectores porque Márquez ya formaba parte del equipo de trabajo del Vasco. Para sus críticos, su llegada no representa un cambio demasiado grande respecto al proceso anterior.
Por el momento, tampoco se observa una evolución clara en el funcionamiento de la Selección Mexicana, aunque el equipo tuvo bajas importantes por lesión. Entre las ausencias estuvieron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes no fueron convocados para esta Fecha FIFA.
Tuca Ferretti destrozó a México con una frase
El histórico entrenador brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti fue contundente al analizar el funcionamiento de la Selección Mexicana y cuestionó que el equipo no haya mostrado una evolución después de varios años de trabajo.
“Es la misma gata pero revolcada. Llevamos dos años y medio con esto. ¿Cómo quieren penetrar si entre jugadores tapan sus entradas mientras la llegada de sus compañeros les cierran los espacios? Hay choque de jugadores”, fueron las palabras del Tuca en Futbol Picante de ESPN.
"Es la misma gata pero revolcada. Llevamos dos años y medio con esto".— Futbol Picante (@futpicante) September 30, 2026
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En sintesis
- México empató 1-1 contra Perú en su segundo amistoso.
- Ricardo Ferretti criticó la falta de evolución del Tri en Futbol Picante.
- Rafael Márquez enfrenta cuestionamientos tras sustituir a Javier Aguirre como DT.