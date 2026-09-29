¿Rafa Márquez molesto por el resultado del México vs Perú?

Ya se disputó el segundo partido consecutivo de Rafael Márquez bajo las riendas de la Selección Mexicana. Lamentablemente, en ninguno de los dos juegos ha podido conseguir una victoria, ya que suma un empate ante Colombia y hoy uno más ante Perú, sólo que ahora tendrá el Clásico de Concacaf enfrente ante Estados Unidos.
Rafa Márquez ve potencial en algunos jóvenes
Este es un duelo importante por la historia que tienen ambos equipo, por lo que cuestionaron en conferencia de prensa al entrenador respecto a lo que vio en su equipo en este duelo, que aunque parece que no serán los jugadores titulares para el próximo encuentro supo las cualidades que podría tener cada uno en el terreno de juego.
“Me quedo con la disposición de los jugadores, muchos de ellos jugaban por primera vez juntos. Lo que quería era ver jugadores en este tipo de partidos y situaciones, creo que es parte del proceso, quiero ver jóvenes para intentar obviamente potencializarlos y saber exactamente qué es lo que necesitan para que se sigan desarrollando”Rafael Márquez
¿No le gustó el empate ante Perú?
Márquez está consciente que hay mucho por trabajar, pese a que no se haya sentido bien con el resultado. Sin embargo, dejó claro que en esta ocasión el equipo era conformado con varios jóvenes y que se enfrentaron a un grupo de experiencia con Perú que fue lo que terminó por no permitir la victoria esta noche.
“Creo que hay cosas, obviamente, a mejorar. En tan poco tiempo que hemos tenido para trabajar, pero no estoy contento, no estoy satisfecho, hay que seguir trabajando y bueno, yo creo que la actitud de los chicos esté ante un equipo peruano de mucha experiencia creo que compitieron bastante bien”.Rafa Márquez
En síntesis
- Rafael Márquez registró su segundo empate con la Selección Mexicana al igualar contra Perú.
- Colombia fue el primer rival con el que empató el conjunto nacional.
- Estados Unidos será el próximo oponente de México en el Clásico de Concacaf.