Rafa Márquez explica la ausencia de Gil Mora ante Perú

Esta es la razón que confirma Rafa Márquez por la cual no contempló a Gil Mora en el partidos de ayer.

El pasado sábado Gilberto Mora apareció por primera vez con la Selección Mexicana portando la camiseta 10, el jugador de los Xolos de Tijuana a sus 17 años logró marcar la anotación que le diera el empate a los suyos ante Colombia. Ante ello, se esperaba que Rafael Márquez lo considerara para el partido frente a Perú, pero no fue así.

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El jugador juvenil se mantuvo en la banca durante todo el partido, incluso se pensaba que cuando más mal le estaba yendo al cuadro Tricolor con el marcador en contra, Rafa pudiera ingresarlo para un mejor acomodo en el medio campo, pero esto no pasó. Es por ello que en la conferencia de prensa fue cuestionado al respecto.

¿Por qué no jugó Gil Mora contra Perú?

Márquez comentó que aunque estaba consciente de que es un jugador clave para el equipo, no todos los partidos puede contar con él para no cargarlo físicamente. Pero más porque se viene un partido importante ante Estados Unidos, donde su presencia podría ser más valiosa e incluso confirmó que sería considerado el siguiente partido.

“Obviamente quisiera yo tener a Gil Mora todos los partidos, el desgaste, que también lleva alguna molestia que estamos tratando de cuidar…Ya sabe uno lo que puede dar Gil Mora, por eso he querido darle hoy descanso y poder ver a más jugadores en este partido y seguramente estará para el siguiente”. Rafael Márquez

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Cabe mencionar que Rafa no ha conseguido ninguna victoria en estos dos partidos en su presentación y va al Clásico de Concacaf, por lo que requiere a sus mejores futbolistas. Además, Gil está próximo a cumplir los 18 años y empezarían a llegarle oferta del extranjero, por lo que deben cuidarlo de la pubalgia que arrastra.

En síntesis