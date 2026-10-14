La Hormiga González o Santi Giménez: dos nombres para reemplazar a Raúl Jiménez

La Selección Mexicana enfrenta un dilema clave en su esquema ofensivo tras la confirmación de la baja de Raúl Jiménez. El atacante del Fulham sufrió una fractura en el pómulo que lo dejará fuera de las canchas durante las próximas semanas. Ante este escenario, el director técnico Rafael Márquez debe tomar una decisión crucial para […]

La Selección Mexicana enfrenta un dilema clave en su esquema ofensivo tras la confirmación de la baja de Raúl Jiménez. El atacante del Fulham sufrió una fractura en el pómulo que lo dejará fuera de las canchas durante las próximas semanas. Ante este escenario, el director técnico Rafael Márquez debe tomar una decisión crucial para definir al encargado de liderar el ataque del equipo nacional.

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La Hormiga o Santi: esa es la cuestión en la Selección

El estratega apostó por Santiago Giménez en la última Fecha FIFA para asumir la responsabilidad del gol, pero el rendimiento del atacante estuvo lejos de las expectativas. Sus fallas de cara al marco rival desataron una ola de críticas entre los aficionados y la prensa especializada, sembrando dudas sobre su capacidad para afianzarse como el referente de área indiscutido.

En el otro extremo aparece la figura de Armando La Hormiga González, una de las grandes novedades del recambio nacional. El joven centrodelantero luce firme en el fútbol europeo con el Olympiacos, donde muestra un crecimiento constante y un deseo enorme de aprovechar cada minuto para ganarse una oportunidad real con el Tri.

Raúl Jiménez será baja hasta 2027. (GETTY IMAGES)

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Esta encrucijada abarca mucho más que la cobertura de una ausencia temporal en el centro del ataque. Con 35 años de edad en la ficha de Jiménez, el cuerpo técnico entiende que la decisión actual sentará las bases del relevo generacional para determinar quién tomará el mando del puesto a largo plazo.

Márquez evalúa detalladamente las virtudes de ambos futbolistas antes de dar a conocer la nómina oficial para los próximos compromisos internacionales. El choque entre la experiencia de Giménez en las grandes ligas y la frescura de González definirá el rumbo de la delantera en esta nueva etapa del proceso mundialista.

En síntesis

Raúl Jiménez sufrió una fractura de pómulo y causará baja en la Selección Mexicana.

sufrió una fractura de pómulo y causará baja en la Selección Mexicana. Santiago Giménez sumó críticas tras sus fallas en la última Fecha FIFA con México.

sumó críticas tras sus fallas en la última Fecha FIFA con México. Armando González destaca con el Olympiacos y busca un lugar en el ataque mexicano.