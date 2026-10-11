Carlos Hermosillo respalda a Rafa Márquez en la Selección Mexicana: “Ojalá los que se creen genios…”

Rafael Márquez ha quedado en el ojo del huracán tras sus primeros compromisos al frente de la Selección Mexicana. En el marco de su gira inicial de comprobación, el “Kaiser” cosechó empates frente a Colombia y Perú, aunque los descalabros ante Estados Unidos y Chile terminaron por exponer el funcionamiento del equipo.

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Más allá de ausencias de peso como las de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, el desempeño colectivo estuvo distante del nivel exhibido durante la campaña conseguida en la Copa del Mundo 2026. Con el cruce de cuartos de final de la Concacaf Nations League en el horizonte, diversos sectores de la afición comenzaron a cuestionar la capacidad de Márquez para encabezar el proceso de la Selección Mexicana rumbo a la justa mundialista de 2030.

Carlos Hermosillo apoya a Rafa

Una de las figuras que alzó la voz de forma más enérgica para respaldar la labor del “Kaiser” fue Carlos Hermosillo. El exdelantero y leyenda histórica de Cruz Azul desplazó el foco del debate mediático, alejándolo de los marcadores inmediatos para centrarse en la consolidación de un proyecto a largo plazo que requiere tiempo de maduración.

En encuentro con los medios de comunicación, Hermosillo externó su total voto de confianza para Márquez en el banquillo tricolor: “Ojalá los genios del fútbol que se creen genios, pues respeten un proceso y entiendan que los procesos no se hacen de la noche a la mañana. Acuérdense lo primero que nadie esperábamos el resultado que tuvo Javier Aguirre.“

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Carlos Hermosillo habló sobre los primeros resultados de Rafa Márquez con la selección y además, destacó el trabajo que hizo Aguirre en la Copa del Mundo.



📹 @joseamoreno13 pic.twitter.com/KM7FGhrHPA — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 11, 2026

Estableciendo paralelismos con la gestión realizada por el “Vasco”, Hermosillo profundizó en sus argumentos en favor de la paciencia institucional: “Nadie teníamos fe en lo que iba a pasar con la selección y maravillosamente tuvo una conexión extraordinaria, se logró algo, yo digo si no extraordinario, algo bueno para el fútbol mexicano, y se cerró muy bien, se cerró muy bien. Entonces pues eso quiere decir que hay que darle tiempo.“

En síntesis

Carlos Hermosillo pidió respetar el proceso de Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

pidió respetar el proceso de Rafael Márquez en la Selección Mexicana. Rafael Márquez sumó derrotas ante Estados Unidos y Chile en su gira inicial.

sumó derrotas ante Estados Unidos y Chile en su gira inicial. México disputará los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica.