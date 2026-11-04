Esteban Solari podría recuperar a elemento clave de Pumas para el cierre del Apertura 2026

Con la necesidad de resultados positivos para clasificar a la Liguilla, Esteban Solari podría recuperar a un jugador clave en Pumas.

Los Pumas de la UNAM encaran la recta final de la fase regular con margen de error prácticamente nulo en sus aspiraciones por asegurar un boleto directo a la Liguilla del Apertura 2026. Apenas dos compromisos restan en el calendario oficial para que concluya la primera fase del certamen, y la escuadra del Pedregal se mantiene de momento al margen de los ocho puestos de privilegio.

Publicidad

Tras 15 fechas disputadas en el campeonato, el cuadro universitario marcha estancado en el décimo peldaño con una cosecha de 20 unidades, situándose a escasos dos puntos de la frontera de clasificación directa que actualmente custodia Santos Laguna con 22 puntos, misma cifra que ostentan los Xolos de Tijuana y el Club León.

En el horizonte auriazul únicamente restan dos auténticas batallas sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario: primero frente a las Águilas del América en una edición más del Clásico Capitalino este 8 de noviembre, y posteriormente ante los Rayados de Monterrey el 21 de noviembre. Ante estas dos pruebas de fuego que pondrán a prueba la gestión de Esteban Solari, el estratega argentino podría recibir una noticia inmejorable en la parcela ofensiva para este último tramo del semestre.

Pumas recuperará elemento clave en ofensiva

El elemento que se ha reintegrado formalmente a las prácticas colectivas con el primer equipo es José Juan Macías. Luego de atravesar por diversas intervenciones quirúrgicas y una exhaustiva etapa de recuperación tras sufrir una compleja triple lesión en la rodilla izquierda, el atacante tapatío comienza a preparar el terreno para consumar su ansiado retorno a los terrenos de juego.

Publicidad

Se cumplirá un año desde la lesión de José Juan Macías.

No obstante, de acuerdo con información publicada por el diario Récord, las probabilidades de que el artillero vea acción este próximo fin de semana en el Clásico Capitalino ante el América son sumamente remotas. Al no encontrarse al cien por ciento en el renglón físico y acusar una prolongada falta de ritmo competitivo, el cuerpo técnico auriazul optará por la cautela para integrarlo de manera progresiva a la dinámica de competencia.

Entre el duelo ante los de Coapa y el cierre contra Rayados se cruzará el parón internacional por la Fecha FIFA, ventana que le otorgará el tiempo necesario para ponerse a tono y abrir la puerta para ingresar a la convocatoria, al menos como alternativa en la banca de suplentes, en la Jornada 17. Cabe recordar que la última aparición oficial de Macías en el rectángulo verde se remonta al 9 de noviembre de 2025, durante un cotejo frente a Cruz Azul (3-2) donde tuvo que abandonar el césped apenas a los 10 minutos de iniciado el choque.

Publicidad

Por lo pronto, para encarar el Clásico frente al América, Esteban Solari depositará su confianza en el momento goleador de Juninho y Robert Morales, atacantes que combinan seis anotaciones y dos asistencias en las cinco presentaciones más recientes de los del Pedregal. Pese a ello, el eventual regreso de JJ Macías, especialmente si Pumas logra amarrar su boleto a la Fiesta Grande, representará una variante ofensiva de enorme jerarquía para el estratega universitario.

En síntesis