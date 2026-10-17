¿Quién es el mexicano goleador Armando León?

En la primera etapa de Rafael Márquez como DT de la Selección Mexicana, el equipo terminó con dos empates y una derrota. Uno de los principales problemas que tuvo esta escuadra fue la falta de gol de sus centro delanteros. Ante la baja de Raúl Jiménez y la ausencia de Julián Quiñones al equipo le costó, pero ahora tendría a un jugador que no ha sido considerado.

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El estratega ya dejó claro que probaría a los jóvenes con posibilidades, es de aquí que se le podría abrir la oportunidad a Armando León, un jugador mexicano que recientemente ha logrado hacer 6 goles en apenas 10 partidos en Croacia, donde ahora juega con el NK Osijek, algo que está llamando la atención ante la carencia de anotaciones en el Tricolor.

¿Quién es Armando León?

Armando León Reséndez es un delantero centro mexicano de 26 años de edad, es originario de Ensenada, Baja California y tras un paso en el futbol de nuestro país emigró a Europa donde ha sabido acomodarse en clubes que le han permitido desarrollar su olfato goleador, pero que no ha sido tomado en cuenta en la Selección Mexicana.

Comenzó su carrera como canterano de los Tuzos, se sabe que en Pachuca varios jóvenes llegan a brillar. Después se fue al Club León y estuvo en la Liga de Expansión MX con el Alebrijes de Oaxaca, pero tras este paso en México decidió probar oportunidad en Europa con el Rangers FC donde sumó 43 goles en 56 partidos y después jugó la UEFA Conference League con el FC Santa Coloma.

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Pero ahora está en la Primera Liga de Croacia, siendo el primer mexicano en ese club. Tiene 2 goles contra el NK Rudes en la Jornada 2, 1 ante el HNK Rijeka en la Jornada 6, 2 goles ante el Dinamo Zagreb en la Jornada 8 y en la Jornada 10 un tanto más al HNK Gorica. Es así como suma seis anotaciones y se tendrá que seguirle la pista.

En síntesis