Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del futbol al anunciar su despedida de la Selección de Portugal después de 23 años. El astro portugués explicó los motivos de su decisión a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Este jueves 5 de noviembre se confirmó una de las noticias más sorprendentes de la historia del futbol. Así como hace un tiempo Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, ahora ocurrió lo mismo con otro de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Hablamos nada más y nada menos que de Cristiano Ronaldo, quien comunicó que no volverá a representar a la Selección de Portugal.

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El astro portugués eligió despedirse a través de un extenso video publicado en sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a todos los aficionados de su país. De esta manera, puso punto final a una trayectoria de 23 años con el combinado nacional, que comenzó en agosto de 2003.

⚠️🇵🇹 LA CARTA COMPLETA DEL RETIRO DE CRISTIANO RONALDO DE PORTUGAL. https://t.co/JhXT2MaJSD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 5, 2026

La noticia sorprendió a muchos, especialmente por el contexto en el que se produjo. En su última convocatoria, Cristiano Ronaldo protagonizó un desencuentro con el entrenador Jorge Jesus y terminó abandonando la concentración portuguesa. Sin embargo, en su comunicado no señaló ese conflicto como el motivo de su decisión.

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¿Por qué Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección de Portugal?

En su despedida, CR7 explicó que llegó el momento de darle paso a las nuevas generaciones y entregar la camiseta número 7 al futuro del seleccionado portugués. El delantero dejó en claro que no fue una decisión sencilla, ya que durante más de dos décadas representar a su país fue una de las responsabilidades más importantes de su carrera.

El futbolista también hizo un repaso de todo lo que significó defender a Portugal, recordó los momentos de felicidad, las derrotas y los sacrificios que realizó durante estos 23 años. Además, agradeció a sus compañeros, entrenadores, trabajadores de la selección, familiares y aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria.

Por lo tanto, el motivo que Cristiano Ronaldo expresó públicamente fue el cierre de una etapa y la decisión de darle lugar al futuro de Portugal. No confirmó que su retiro estuviera relacionado directamente con las diferencias que tuvo con Jorge Jesus.

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El comunicado de Cristiano Ronaldo

“Ha llegado el día de devolver la camiseta N°7 de la Selección. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a gente de otros países que, durante 90 minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca, y veo a millones de portugueses, a quienes nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida. Al fin y al cabo, el fútbol es mucho más que un juego. A lo largo de toda mi trayectoria en la Selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo”, expresó CR7.

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