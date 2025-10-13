La Selección Argentina se prepara para enfrentar este martes a Puerto Rico en un amistoso. Por su parte, México buscará revertir la mala imagen que dejó en la derrota contra Colombia y se cruzará mañana con Ecuador por el segundo partido de esta Fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

Con respecto a estas dos selecciones, en los últimos años se ha incrementado el nivel de tensión cada vez que México y Argentina se cruzaron en el campo, pero las ‘confrontaciones’ también se trasladaron a la prensa y a las redes sociales. Por este motivo, a Lionel Scaloni le consultaron sobre el tema.

ver también Con el Chavo del 8: la burla de Argentina a México tras el partido en el Mundial Sub-20

En la previa al amistoso de este martes, un periodista le preguntó al entrenador de la Selección Argentina primero por el nivel de Concacaf, considerando que entre 2025 y 2026 la Albiceleste tendrá amistosos con Puerto Rico, Honduras y México, y segundo por la supuesta rivalidad y tensiones que generaron los últimos cruces con el Tri.

“El nivel es bueno en Concacaf. Creemos que no hay partidos fáciles, lo tenemos recontra claro. Es todo en cómo afrontas el partido y la dificultad va a estar, son equipos para tener en cuenta y están los mejores de cada país”, dijo en un principio Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“En cuanto a lo de México, tengo un gran respeto, tiene una gran selección y se alimenta más por la prensa y las redes sociales que por la realidad. Son selecciones históricas y no es más que eso”, comentó el técnico campeón del mundo con Argentina.

Recordemos que el sábado pasado México y Argentina se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial Sub-20, en lo que fue un duelo en el que hubo mucho combate y posteriores cargadas de los jugadores sudamericanos tras eliminar al Tri.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es el amistoso entre Argentina y México?

Si bien aún la información no es oficial, todo indica que estas dos selecciones se enfrentarán en junio de 2026 en los Estados Unidos, tan solo unos días antes del inicio de la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta que es un amistoso y el poco tiempo que faltaría para el Mundial, es probable que el partido no tenga la tensión ni la rivalidad de un juego oficial.