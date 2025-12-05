La Selección Argentina, defensora del título conseguido en Qatar 2022, buscará repetir la gesta lograda en el país asiático en el Mundial 2026 que dispuará el año próximo. La ‘Albiceleste’ saldrá en busca del bicampeonato e intentará conquistar su cuarto trofeo de Copa del Mundo para seguir escribiendo su rica historia.

En pos de esas ambiciosas aspiraciones, al equipo de Lionel Messi le tocó un lote ‘sencillo’ considerando las diferencias de plantillas. Tras el sorteo, cayó en el Grupo J y se medirá ante Austria, Argelia y Jordania, en una zona donde es el inevitable favorito. Argentina debiera superar sin inconvenientes la primera ronda del certamen.

En este contexto, minutos después de la definición de los bolilleros, la Selección de Austria cometió un error ‘llamativo’ que causó impacto inmediato en las redes sociales. Sobre todo en el país sudamericano, despertó suspicacias sobre las intenciones de la escuadra europea, pues muchos sostuvieron que había sido a propósito.

Es que en la publicación realizada en la cuenta oficial del seleccionado, al escudo de Argentina le pusieron sólo dos estrellas. La realidad es que la ‘Albiceleste’ conquistó la tercera en la última Copa del Mundo, y actualmente su logo oficial cuenta con tres estrellas y no un par. Los fanáticos argentinos no dudaron en comentar el posteo, no con los mensajes más agradables.

La situación creció cuando muchos hicieron referencia a que Austria podría ‘no considerar válido’ ese último título, por la polémica que se generó en torno a Messi sobre todo. Cuando Argentina se hizo del trofeo, fanáticos de otros países acusaron el torneo de ‘arreglado’, especialmente por los penales a favor que tuvo y algunas discusiones arbitrales.

Las horas fueron pasando y la cuenta oficial todavía no borró ni modificó el posteo que tiene el error. Así se avivaron las especulaciones sobre la voluntad de la publicación subida. Sin dudas, ha sido uno de los temas más virales del día del sorteo del Mundial 2026, más allá del debate interno entre los usuarios sobre la conformación de cada uno de los grupos.

