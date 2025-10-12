La Selección Mexicana perdió 4-0 ante Colombia en el primer partido amistoso de la Fecha FIFA y sufrió un duro cachetazo. Tras el compromiso, el delantero Santiago Giménez, uno de los referentes de la plantilla, habló con la prensa sobre el encuentro.

Así inició el jugador del Milan de Italia: “Dentro de todo lo malo, obviamente que nunca nos gusta perder y menos de esta forma, de esta manera. Creo que por ahí a nosotros nos tiene que ayudar a ser autocríticos primeramente al jugador individualmente y también en lo colectivo“.

Además, subrayó: “Tratamos de olvidarnos del partido. Hay que ser autocríticos, pero ya hay que cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente y en pocos días. Hay que tratar de pasar la página rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal, primero individual y después lo colectivo“.

Por otro lado, trató de ver esta derrota como un aprendizaje: “Creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero no deja de ser un partido de preparación, no deja de formarnos este tipo de partidos y de aprender. Creo que cuando tenemos enfrente una Copa del Mundo, siempre es bueno enfrentarnos a este tipo de selección“.

Para cerrar, analizó a Ecuador, próximo rival: “Sabemos lo bien que anda Ecuador, ellos quedaron segundo en las eliminatorias sudamericanas, que no es fácil arriba de Brasil, arriba de Colombia, y nosotros venimos de ser campeones en nuestra zona también. Entonces va a ser un partido muy parejo. Contento de poder enfrentar a (Pervis) Estupiñan y a Ecuador“.

¿Cuándo vuelve a jugar México en la Fecha FIFA?

El equipo tendrá revancha pronto y la semana próxima se enfrentará a Ecuador, equipo comandado por el argentino Sebastián Beccacece. El partido será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

