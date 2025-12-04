Falta cada vez menos para el comienzo de uno de los torneos más importantes del mundo que tiene el futbol: el Mundial de selecciones. A partir del 2026, la máxima cita se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en un formato renovado y con más participantes. Como es habitual, todas las miradas comienzan a posarse sobre las selecciones que podrían pelear por el título.

Muchos consideran que Argentina, vigente campeona del mundo, tiene argumentos para ir en busca del bicampeonato. La base del equipo sigue siendo fuerte, la mayoría de los campeones llegan en buena forma y, por supuesto, Lionel Messi continúa siendo la gran bandera del proyecto albiceleste. En ese contexto, el capitán habló sobre cómo ve a la Selección y cuáles cree que serán los rivales más duros.

“Cuando viene de ganar es mucho más difícil también, porque el rival… siempre le quisieron ganar a Argentina y después de ser el último campeón del mundo, mucho más también. Hay selecciones muy buenas: España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil que hace un tiempo no son campeones y quieren ser campeones, Alemania… es muy difícil. Argentina va a pelear”, expresó Messi al ser consultado por los favoritos al título.

¿Messi jugará el Mundial 2026?

La gran incógnita que rodea al combinado nacional es si Lionel Messi estará presente en la Copa del Mundo. Sobre este punto, el propio capitán dejó en claro que todavía no sabe qué sucederá: “Voy a ir día a día. Ojalá pueda estar, va a ser especial para todos y un Mundial siempre es un clima diferente para cualquier país, sobre todo para nosotros los argentinos, que lo vivimos de una manera diferente a todos”.

Más allá de su situación personal, Messi afirmó que la Selección Argentina irá por todo y que el objetivo es volver a competir al máximo nivel. “Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo, que va a pelear. Después, por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil. Cualquier Selección te puede dejar afuera. Una pelota puede pegar en el palo y salir, o entrar y quedás eliminado”, aseguró.

El capitán también recordó lo sucedido en Qatar 2022, donde el equipo fue superior a Países Bajos y Francia, pero igualmente tuvo que definir las series en penales. “En la última edición fuimos muy superiores a Holanda y Francia, pero terminamos yendo a penales. Tuvimos a la bestia del Dibu, que nos hizo ganar. Pero podés no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”, cerró.

