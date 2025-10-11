Tal como se había planteado en la previa, así terminó siendo. Picante y con mucho roce, México y Argentina estuvieron intensos dentro del campo en un duelo de cuartos de final del Mundial Sub-20 que terminó quedando en manos de la Albiceleste por 2-0. Luego del enfrentamiento, la historia continuó con una burla de los jugadores del plantel ganador que ya está dando la vuelta al mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también Eduardo Arce, DT de México Sub-20, se disculpó tras la eliminación del Mundial: “Queríamos más”

La burla de Argentina a México

En un video que se viralizó en redes sociales se puede observar como los futbolistas argentinos abandonan el estadio con la música característica del Chavo del 8, intentando mofarse de los mexicanos que no pudieron conseguir la clasificación a semifinales.

Enseguida, el ritmo musical se modifica y se transforma en otro completamente distinto, pero la intención de realizar la broma estuvo y a muchos no les gustó. El partido tuvo sus múltiples condimentos extrafutbolísitcos que sirvieron para añadir otro capítulo a la intensa rivalidad que mantienen ambos países dentro de la cancha.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por parte de México no hubo ningún tipo de respuesta a la provocación, ya que la desilusión por quedar fuera de una competencia que generaba tanta expectativa era muy alto. Los jóvenes que representaron al país terminaron el encuentro y se retiraron a los vestidores muy amargados por una caída que golpeó duro en el plantel.

ver también León Larregui, vocalista de Zoé se va en contra del arbitraje del Mundial Sub 20 por el México vs Argentina

A su vez, por parte del plantel argentino se trató de una simple humorada futbolística que no buscaba trascender más allá de causar alguna risa. De esta manera, quedó atrás una nueva historia entre estas dos selecciones que, más pronto que tarde, se volverán a encontrar dentro de un campo de juego.