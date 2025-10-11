En un partido más disputado que jugado, la Selección Argentina se impuso ante sus pares de México y se quedó con la clasificación a semifinales en uno de los juegos más vistos de la semana. La ‘Albiceleste’ golpeó en el principio de cada tiempo, y con ello le alcanzó para meterse entre los cuatro mejores del Mundial Sub-20 2025.

Publicidad

Publicidad

En la antesala del encuentro, si bien es cierto que Argentina arribaba con una docena de victorias al hilo, el ‘Tri’ llegaba como el “equipo revelación del certamen, no solo por resultados sino por los buenos rendimientos colectivos e individuales que había mostrado contra equipos de mayor jerarquía en fase de grupos y octavos.

Esas sensaciones positivas que había dejado la escuadra nacional las sentían los propios futbolistas, que en la previa de los cuartos de final se habían envalentonado en las declaraciones, imaginando un escenario mucho mejor que el que terminó siendo. Muchos de ellos, incluso, augurando un contexto donde México podía llegar a la final y ser campeón por la proyección que tenía el equipo.

Los jugadores de Argentina no hicieron oídos sordos a esos testimonios, y salieron a enfrentar a la Selección Mexicana con sangre en el ojo. En ese sentido, Gianluca Prestianni se burló de sus rivales luego de eliminarlos del Mundial Sub-20 este sábado por la noche. El talentoso delantero albiceleste le envió un recadito a sus pares tras el triunfo.

Publicidad

Publicidad

Prestianni se lució en el triunfo de Argentina ante México.

“La verdad que sabíamos que el partido iba a ser así, ellos hablaron mucho, nosotros no hablamos nada. El partido se picó desde el principio cuando ellos hablan mucho también adentro de la cancha, pero eso queda ahí… ¡si no preguntale al técnico! Le faltó el respeto a nuestros jugadores y eso no está bueno“, disparó el atacante del Benfica en conversación con Diario AS, haciendo referencia a la actitud de Eduardo Arce en los últimos minutos del 0-2.

Prestianni había sido el as bajo la banga de Diego Placente, DT de Argentina, ante la lesión de Álvaro Montoro, y la apuesta le salió a la perfección: pasó de no ser titular en todo el torneo a iniciar y brillar ante México en estos cuartos de final de la Copa del Mundo. Y con el envión anímico tras su gran actuación, no tardó en tomarse revancha de los futbolistas mexicanos con sus palabras tras la clasificación albiceleste.

Publicidad

Publicidad

ver también La afición de México señaló el responsable de la eliminación del Mundial Sub-20 2025 ante Argentina

Para colmo, luego de estos picantes dichos, Gianluca Prestianni recibió el premio de ‘figura del partido’ por la organización, producto de su espectacular presentación en su primera titularidad en el Mundial Sub-20. Con la sanción de Maher Carrizo y la lesión permanente de Montoro, todo indica que será la gran bandera argentina en ataque para ir a por el título.